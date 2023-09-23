辞演舞台剧被批 赖佩霞：为了2300万人民

台湾艺人赖佩霞受邀成为鸿海创办人郭台铭竞选2024台湾总统大选的副手搭挡，一起连署要参选正副总统。赖佩霞星期四（9月21日）接受专访时透露，自己作出辞演舞台剧《蘑菇》这个选择，为的是2300万的台湾人民。

根据联合报报道，赖佩霞在接受台湾媒体人罗友志《友话直说》专访，访谈中除了提到在杨照的牵线下促成郭配，更首度透露辞演舞台剧《蘑菇》的原因。

赖佩霞本月14日宣布成为台湾总统候选人郭台铭的副手，随后便以“体力无法负荷”为由辞演11月要演出的舞台剧《蘑菇》，结果造成整出剧都取消演出，骂声不断。

她星期四参加台湾名嘴罗友志《友话直说》专访时，直言自己是个不轻言放弃的人，“《蘑菇》是个好戏，我当然希望好戏被大家看到，我其实当下在做这个选择，我为的是2300万的人民”。

赖佩霞坦言，《蘑菇》中有高达90%的母子戏，由于戏中需要细腻互动，虽然造成困扰很自责，但她更希望投入政治这个领域，在往后说话有影响力时替剧团发声、让剧组人员有更好的工作环境。

罗友志问：“会不会担心被说，为了2300万人牺牲了《蘑菇》的人？”赖佩霞表示：“我要比较明确知道一点，‘牺牲是什么意思？’”她说，自己很自责，而整个剧组包括她也都相当难过，因为这出戏没有好的机会让它可以完全呈现，但她认为这出戏它在“待续中”，并相信再出现的时候，一定会是非常好的一出戏。

此外，台湾公视原先预计10月底播出赖佩霞主演的《人选之人》，如今可能造成影响，赖佩霞对此则表示：“我们都知道人选之人他们花了很多心思，希望可以播出”。