宁吉喆：释放消费潜能需消除不敢消费后顾之忧

中国国际经济交流中心副理事长宁吉喆说，今年初市场曾预期中国经济将迎来快速修复过程，但实际恢复过程既在持续又有波动；他也提到当前扩大居民消费仍需解决若干深层次问题，消除居民“不敢消费”的后顾之忧。

据21世纪经济报道，由中国金融四十人论坛和中国国际经济交流中心主办的“第五届外滩金融峰会”星期六（9月23日）在上海举行，中国国际经济交流中心副理事长、国家发展改革委原副主任宁吉喆就当前中国经济运行状况及未来经济前景作开幕致辞演讲。

宁吉喆说，当前中国经济呈现波浪式发展、曲折式前进的态势。今年初，市场曾预期中国经济将迎来一个快速修复过程，但实际恢复的过程既在持续又有波动。虽然与世界主要经济体相比，中国经济恢复速度仍然处于领先地位，但应当看到，中国经济运行面临需求不足、企业经营困难、风险隐患较多等挑战。同样应当看到，中国经济韧性足、潜力大，长期向好的基本面没有也不会改变。

宁吉喆就中国经济前景提出五点看法，他首先指出，中国居民消费空间广、潜力大。1-8月，中国以接触型、聚集型消费为代表的服务零售额同比增长19.4%，但住房、装修、家电等大宗消费不及预期。不过，中国有14亿人口、四亿多中等收入群体、2.64亿60岁以上老年人，他们对住房、看病、求学、养老等需求很大。释放这一庞大需求，要改善社会预期、提振发展信心，多渠道增加居民收入，重点增加中低收入群体收入，补齐公共服务短板，消除居民“不敢消费”的后顾之忧。

二是中国优质商品和服务供给缺口多、潜力大。宁吉喆说，随着消费需求升级加速，优质供给不足的矛盾凸显出来。他举例说，在城市地下综合管网建设、建筑节能低碳改造、产业绿色化数字化转型等领域，中国有较多的潜力空间以及历史欠账，是今后必须要做的事情，亟需加大投资补短板强弱项。

他提出的第三点是中国创新发展的动能在、潜力大。宁吉喆认为，人力资源丰富仍是中国的一个显著优势，目前，中国接受高等教育的人口已经达到2.4亿，新增劳动力平均受教育年限已达到14年，近五年毕业的大学生4000多万人，人才红利、工程师红利急需释放。

因此，必须拆除阻碍创新的藩篱，比如，一些新的产业新的业态仍受限制、创新的生态环境还不完善、发明创造归属和权益分配改革仍不到位、知识产权保护在一些方面也还不落实等。他指出，这必将大幅提高各行业的生产率，有利于把中国打造成科技创新的“梦工厂”和“试验田”。

在谈到中国全面深化改革的问题时，宁吉喆说，目前有效市场及有为政府的作用还没有发挥到位，包括研发创新、居民购房购车等仍然面临不少行政管制。但中国政府近期发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》等一系列文件，释放出继续全面深化体制机制改革的明确信号。

在对外开放方面，宁吉喆说，中国拥有14亿多人口、发展不平衡不充分的超大规模市场，是全球要素资源发挥作用的蓝海，而中国坚定推进高水平开放的政策没有变也不会改变。

“中国经济是一片大海，有风有浪属于正常，长风破浪定会有时。中国的发展带给世界的不是风险而是合作的新机遇。”他相信，开放合作、加强沟通始终是消除误解误判的好办法。