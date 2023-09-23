中国“运动品牌第一股”贵人鸟宣布逐步退出运动鞋服业务

中国“运动品牌第一股”贵人鸟星期五（9月22日）发布公告，宣布逐步退出运动鞋服业务，并聚焦粮食贸易。

根据澎湃新闻报道，贵人鸟股份有限公司当天发布优化调整公司经营业务的公告称，拟优化调整公司经营业务：一是以粮食业务作为未来主要经营发展方向，协调公司各项资源和力量，优先、重点做大做强粮食业务；二是对运动鞋服业务进行优化调整，根据公司实际经营情况，通过包括但不限于授权许可、出售、租赁等方式进行“贵人鸟”“Prince”等品牌资产和其他各项运动鞋服相关资产的处置，并逐步退出运动鞋服业务。

这也意味着，贵人鸟未来将仅保留粮食业务和招商及代运营业务，结束经营了36年之久的运动鞋服业务。

对于贵人鸟进行业务调整的原因，公告解释说，将粮食业务作为重点业务主要是为了抓住新时代东北全面振兴的国家战略机遇。而逐渐退出运动鞋服业务，则由于运动鞋服业务自司法重整以来收入下降、持续亏损。鉴于公司目前和未来面临的内外部机遇与挑战，为实现主业聚焦，切实提升公司核心竞争力和可持续发展能力，公司做出了上述决定。

贵人鸟表示，新的调整将有利于公司集中资源发展核心业务，解决公司资源、资金、管理等综合实力不足与不同业务发展需要之间的矛盾，是公司明确主业、聚焦主业、构筑核心竞争力和可持续发展能力的极其重要的举措，是公司长远健康发展的基础和核心所在。

公告显示，本次议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层处理与本次议案相关的具体事项。资产、人员、业务处置等信息将及时按照相关规定履行审议和信息披露义务。公告同时提醒投资者，本次优化调整经营业务，可能短期内会给公司带来业务收入下降、运动鞋服业务相关的资产管理及处置等方面的压力。

公开资料显示，贵人鸟股份有限公司成立于2004年，是一家老牌的中国产运动厂商。2014年贵人鸟在A股上市，成为“A股运动品牌第一股”。上市一年后，贵人鸟股价最高达到了69.37元（人民币，下同，约12.98新元），市值突破400亿元，远超另一运动品牌李宁。

然而随着市场竞争的加剧，因经营不善，贵人鸟市值持续缩水。2020年9月，贵人鸟市值缩水超过96%，仅剩不足15亿元。同年，贵人鸟被债权人申请破产重整。重整后，贵人鸟尝试调整业务，2022年7月，贵人鸟以自有资金投资设立全资子公司上海米程莱贸易有限公司，发力粮食贸易业务，开启“运动鞋服+粮食贸易”的双主业经营模式。

报道提到，贵人鸟9月5日曾发公告称，收到中国证券监督管理委员会福建监管局 《行政监管措施决定书》。公告显示，今年1月19日，公司披露的2022年度业绩预告称，预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润为7476.92万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为15844.30万元。但在4月27日公布的业绩预告更正公告，预计2022年净利润更正为亏损941.37万元，扣非净利润为6936.83万元。

基于上述信息，中国证券监督管理委员会福建监管局对贵人鸟、时任董事长李志华、总经理林思萍、财务总监周文凤采取出具警示函的行政监管措施。

截至9月22日收盘，ST贵人跌1.08%，报收1.84元。