台防长：大陆上周在台东部外海军演 山东舰扮假想敌

中国大陆航空母舰山东舰作战群9月中旬曾在西太平洋举行军演，台湾防长邱国正说，山东舰在这场海空联合演习中担任假想敌，与解放军东部、南部战区编组，在台湾东部外海进行大型演训。

日本防卫省统合幕僚监部9月15日曾通报，监测到中国大陆山东舰编队9月13日至14日在西太平洋航行，还发现山东舰进行舰载战机起降约40次、舰载直升机起降约20次。台湾国防部认为，山东舰航母编队在进行演训。

综合台湾中央社和中时新闻网报道，邱国正星期六（9月23日）在立法院前接受媒体联访时说，台湾国防部研判，山东舰在这场军训中扮演假想敌的角色，与东部、南部战区编组，在台湾东部外海进行大规模演训。

邱国正被追问时进一步解释道，山东舰是与南部战区编组的舰队一起担任假想敌，东部战区则扮演防卫军，连同空军开展训练。

中国大陆在台海周边的军事活动增加之际，台湾国防部星期四（21日）首次公布运用联合情监侦手段监测中国大陆福建大埕湾附近的地面部队动态，并研判这是中国大陆9月举行陆海空及两栖、陆航联合军演的一部分。

针对大陆军事活动增加，邱国正说，无论是机舰活动、枪炮活动，都会导致台海冲突的风险增高，双方都应该注意到。

邱国正强调，这也是为什么台湾国防部一再呼吁北京负起责任，动作不要太频繁。如果后来发生状况，真的是一发不可收拾，“这是我们所担忧的”。

邱国正星期五受访时也曾坦言，最近对岸敌情确实异常，但对于中国大陆军队的动态，台军都有所掌握和自己的研析。