周小川：智能化对就业可能形成实质冲击

中国央行原行长周小川说，智能化对就业可能会形成实质冲击，制造业人工智能的出现，会侵蚀白领的低端作业。

据财经网报道，博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会9月19日至21日在中国珠海举行，也是博鳌亚洲论坛副理事长的周小川星期三（9月20日）出席了分论坛“制造业的未来：自动化，数字化，还是智能化”。

周小川认为，自动化、数字化、智能化联合起来，将有非常大的发展空间，对整体经济、制造业都会产生重大影响。

他说：“制造行业整体趋势是把精准制造作为重要产出，通过自动化、数字化、智能化加以实现，前景非常广阔。”

但周小川也指出，智能化对就业可能会形成实质冲击，制造业人工智能的出现，会侵蚀白领的低端作业。

周小川举例，最近ChatGPT有各种各样的功能，其中有一条是做一些初级的编程，这对就业可能是非常实质的冲击，会遇到很多问题。

不过，周小川认为，人与机器之间的关系，内容非常丰富，也还有很多乐观的方面。

周小川建议，将来如果工业制造业智能化，三个阶段适当隔离比较安全，不管人工智能怎么发展，智能再提高，也不容易越界。

他说：“有点像金融界所说的三段之间要有防火墙，这样就少出意外的事故，避免把智慧转化给机器以后，不知道机器到底做了什么。”