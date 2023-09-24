武汉男子长期下班后处理工作 公司被判支付5000人民币加班费

武汉一名男子因长期下班后需用微信处理工作，将前公司告上法院，要求公司支付共计8万余元（人民币，下同，约1万4974新元）加班费。法院一审判决公司支付加班费5000元。男子的公司提起上诉后，法院在二审维持了原判。

据极目新闻上星期五（9月22日）在微博发布信息，王先生（化姓）于2021年5月开始就职于某团购公司，并在2021年11月与公司解除了劳动关系。因发生劳动争议，王先生申请了劳动仲裁，并于今年3月将公司告上了武汉市洪山区法院，要求该公司支付延长工作时间加班工资，共计8万余元。

报道称，王先生的每月工资为1.6万元，每天工作八个小时。他在入职以后经常要使用微信回复公司信息，处理工作事务。他称，自己有时需要开会到凌晨两点，每天几乎处于24小时待命状态。

涉事公司辩称，王先生是公司的管理人员，在工作群里沟通信息属于正常工作交流，而且王先生接洽相关事务后，并不需要他亲力亲为，所以王先生不存在加班行为，公司不应该向其支付加班工资。

经审理，法院认为，从王先生提交的微信聊天记录来看，他存在利用休息时间回复工作相关问题，该回复超出了简单沟通范畴，需要王先生进行问题处理，应当认定王先生存在加班。

最终经过核算、综合考虑王先生的工资情况、职务要求、加班频率、时长、内容等情况，法院今年7月在一审判决该公司支付王先生加班费5000元。

不过，王先生的公司不服，提起上诉。法院在二审维持了原判。