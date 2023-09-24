中国病毒学家石正丽：未来极可能出现另一种冠状病毒

中国知名病毒学家、武汉病毒研究所专家石正丽警告，未来极有可能出现另一种冠状病毒。

据《南华早报》星期天（9月24日）报道，石正丽在与同事撰写的一篇论文中警告说，世界必须为像冠病一样的疾病做好准备，“如果冠状病毒导致以前出现过疾病，那么有很大可能也会导致未来的病毒爆发。”

在这项研究中，石正丽及其团队评估了40个冠状病毒种类的人类溢出风险，并将其中一半评为“高风险”。有六种已被发现，会产生能传到人类的疾病。另有证据显示，另外三种也会引发疾病，或是传到其他动物物种。

研究警告说：“几乎可以肯定未来将会出现疾病，而且很可能再次出现（冠状病毒）疾病。”

这篇论文于今年7月发表在英文期刊《新兴微生物与感染》（Emerging Microbes & Infections）上，但本月才在中国社交媒体上引起关注。

《南华早报》分析，部分原因可能是这项研究不是用中文写的，但中国疾病预防控制中心的一名科学家表示，这也反映出在中国突然取消冠病“清零”政策后，人们希望摆脱这个话题。

今年58岁的石正丽是现任中国科学院武汉国家生物安全实验室副主任，中国科学院高致病性病原及生物安全重点实验室主任，专业医学期刊《中国病毒学》主编。

美国《纽约时报》2021年报道曾形容，石正丽是中国科学进步的象征，是处于新兴病毒研究前沿的“蝙蝠女侠”。

石正丽所在的武汉病毒研究所也曾被质疑是冠病病毒的来源地，对此石正丽接受采访时曾说，美国前总统特朗普应为他声称冠病病毒来自她的实验室道歉。