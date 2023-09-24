港媒：中国投资者正在竞相出售海外房产

香港媒体报道，在中国经济复苏坎坷、国内房地产危机持续、家庭财富增长放缓的背景下，一些中国投资者正在竞相出售海外房产。

《南华早报》星期天（9月24日）报道，曾在2017年至2018年为中国买家在泰国购买公寓的广东房产经纪斯蒂芬·姚（Stephen Yao），目前正在帮200多个中国中产家庭卖掉他们在泰国的房产。

斯蒂芬·姚透露，在泰国买房的许多是来自中国二线城市的普通中产阶级家庭，从事旅游、出口和服务业。疫情以来，他们的收入大幅下降，国内房产的市值也下降。

他说，他们中的一些人再也无力负担海外房地产投资，迫切需要现金来解决国内财务问题，例如企业倒闭、裁员和抵押贷款违约。“有些人不再有额外的资金来继续持有这些海外房产。”

但斯蒂芬·姚说，找到新的买家并不容易。在他帮助卖出的200多套公寓中，今年3月至今只有6套卖给了中国新买家。

他解释说，泰国二手房市场已经相当饱和，当地人和外国投资者都不愿意购买二手房，因此他的目标仍然是希望将国内财富转移到国外的中国中产阶级。

报道称，自2010年中期开始，泰国、越南、马来西亚和日本的公寓成为热门投资，吸引渴望海外投资和在海外生活的中国中产阶级购置。但这些项目正面临亏损。

在马来西亚柔佛州森林城市购买房产的中国投资者帕特里夏·李 (Patricia Li) 说，森林城市规划70万人口，但现在还不到1%。

帕特里夏·李表示，森林城现在看起来更像是一座鬼城，而不是承诺的繁华住宅和商业区，公寓、道路和商店都空无一人。

她还说，现在公寓的价格从每平米18000元（人民币，下同，3369新元）降到了6000元，许多人都想卖掉他们的房子。除非能找到中国买家，否则当地人和其他国家的买家都对森林城市不感兴趣。

此外，进入日本市场的中国房地产投资者也面临挑战。一家调查日本市场的咨询机构工作人员称，投资日本房产经营民宿的人正在承受损失，因为中国的游客还没有回来。