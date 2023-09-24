菲律宾谴责中国设置浮动屏障阻止菲渔民捕鱼

菲律宾谴责中国在南中国海有争议的海域设置浮动屏障（floating barrier），阻止菲律宾人进入该地区捕鱼。

据路透社报道，马尼拉海岸警卫队发言人塔瑞拉（Jay Tarriela）星期天（9月24日）在社交媒体X（前推特）发帖称，菲律宾海岸警卫队和渔业及水产资源局星期五（22日）例行海上巡逻时，发现中国海警在斯卡伯勒礁（中国称为黄岩岛）设置浮动屏障。

塔瑞拉说，这个浮动屏障长达300米，当菲律宾船只抵达时，三艘中国海警充气艇和一艘中国海上民兵勤务船安装了屏障。

他说，菲律宾海岸警卫队和渔业及水产资源局强烈谴责中国海警的这一做法，并称该屏障阻止菲律宾渔船进入岛礁，“剥夺了菲律宾渔民的捕鱼和生计”。

另据法新社报道，法新社记者星期五（22日）跟随菲律宾渔业及水产资源局船只出海时，还目睹了中国海警在斯卡伯勒礁海域驱逐一名菲律宾渔民。

中国与菲律宾在斯卡伯勒礁的对峙可追溯到2012年，当时菲律宾海军舰艇尝试抓捕一艘非法采伐珊瑚、大蛤蚌和幼鲨的中国渔船，中国舰船赶来制止引发对峙，后来菲舰艇撤离，中国顺势控制斯卡伯勒礁。斯卡伯勒礁位于菲律宾主岛吕宋岛以西240公里处。

据《菲律宾星报》报道，菲律宾全国小渔民组织联合会主席希卡普星期一（9月18日）接受电台访问时说，该国渔民在吕宋岛中部三描礼士省（Zambales）的渔获量自2020年起减少了70%。

希卡普说，近期中国渔船大量采伐珊瑚，将导致渔获量进一步减少，使菲渔民困境雪上加霜。