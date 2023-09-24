台民调：受进口鸡蛋争议影响民进党支持度下降6.5个百分点

台湾最新政党支持度民调显示，民进党相较于上个月重挫6.5个百分点。民意基金会董事长游盈隆说，这主要是由于近期进口鸡蛋争议带来的的冲击。

据《自由时报》报道，台湾民意基金会星期天（9月24日）公布最新政党支持度民调，民进党虽仍以30.3%居于领先地位，但相较于上个月重挫6.5个百分点。

台湾民意基金会董事长游盈隆认为，近期进口鸡蛋争议的冲击无疑是最重要因素，并强调，这段时间政党支持度挥发性异常高，选民容忍度非常低，主要政党已没有犯错的余地。

本次民调结果显示各党的支持率分别是：民进党30.3%，国民党23.1%，民众党17.1%，时力2.6%，基进1.9%，其他政党合计1.7%；另有22.6%的民众没特别支持个别政党，0.7%不知道、拒答。

游盈隆说，与上个月相比，9月政党支持倾向出现重大变化，民进党重挫6.5个百分点；国民党回升6个百分点，以二成三夺回第二大党地位；民众党略减0.7个百分点，以一成七落居第三大党。

他认为，2024总统与立委大选剩不到四个月，当政党支持度重新洗牌，没有单一超强政党的存在，政党竞争将出现绿蓝白相对平起平坐模式。

他也说，国民党支持度有谷底反弹的味道，是因为近期党总统参选人侯友宜访美，发挥某种造势效果。另外，鸿海集团创办人郭台铭宣布资深艺人赖佩霞为竞选副手搭档，9月17日正式登记公民连署申请，反激起国民党支持者危机意识而回笼。