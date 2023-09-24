澳洲寻求单独就葡萄酒关税争端与中国展开对话

澳大利亚官方拒绝了中国的一揽子解决葡萄酒案与其他贸易问题提议，并寻求单独针对葡萄酒关税争端与中国展开对话。

据路透社报道，澳洲农业部长瓦特（Murray Watt）星期天（9月24日）告诉澳大利亚广播公司，“我们认为这些是完全不同的课题”，澳洲政府希望葡萄酒争端能像大麦争端一样，以对话方式得到解决。

中国上个月取消针对澳洲进口大麦征收的反倾销税和反补贴税后，外界将关注点放在中国针对澳洲相关葡萄酒征收的反倾销税。

中国商务部新闻发言人何亚东星期四（9月21日）在新闻发布会上说，今年以来中澳在各层级就妥善解决两国在世贸组织的贸易争端案进行了深入探讨。

何亚东说：“澳方表达了对大麦、葡萄酒反倾销反补贴措施世贸争端案的关注。中方也就澳对华风塔、铁道轮毂和不锈钢水槽等三种产品的反倾销反补贴措施，以及澳对华贸易救济调查中的不当做法阐明了严正关切。”

何亚东也说：“我们愿与澳方相向而行，在大麦案争端解决的基础上，进一步增强互信和合作，充分照顾彼此关切，推动‘一揽子’解决葡萄酒案和中方诉澳三种产品反倾销反补贴措施案等。”

瓦特在星期天说：“我们在葡萄酒问题上，将继续向世贸组织提起诉讼。在钢铁问题上，我们将继续进行辩护。”

在冠病疫情爆发前，中国是澳洲最大的葡萄酒出口市场，截至2020年1月的12个月内出口额达到12亿澳元（10.55亿新元）。