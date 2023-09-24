台前立法院长吁提高屏东火灾殉职消防员抚恤金

台湾屏东高尔夫球代工厂火灾造成四名消防员殉职，立法院前院长王金平星期天（9月24日）到追思会致意时，呼吁提高给殉职消防员家属的抚恤金，认为应高于给2018年桃园敬鹏大火牺牲者家属的2200万元（新台币，下同，约93万新元）。

据《联合报》报道，王金平星期天到四名牺牲消防员赖俊儒、陈柏翰、钟吉垣和施宝翔的追思会场捻香致意，并在接受媒体联访时强调，在抚恤殉职消防员方面要做好，让社会各界都能接受。

王金平举例，2015年新屋保龄球馆火灾导致六名消防员牺牲，抚恤金是每人1800万；2018年敬腾火灾牺牲的消防员，则每人获得了2200万的政府抚恤金。

王金平说，抚恤金是对家属一种安慰，也是微薄补偿，“希望在抚恤金方面，要比2018年提高很多才好。”

另一方面，针对消防员权益要走上街头以及装备不足的问题，王金平说，相关场所应该要自救，例如使用无人机进行各种侦查工作、由无人机操控救火工作，或者用机器人替代人做灭火的工作，政府要增加其他各方面设备。至于是否支持消防员组工会，王金平认为，要看消防员的意愿，政府也应通情达理，他乐观其成。

台湾屏东科技产业园区知名高尔夫球代工大厂明扬国际公司的厂房，星期五（9月22日）傍晚疑因化学物质连续爆炸起火，截至星期天早上已有九人死亡，其中四名是消防员，98人受伤，另有一人失联。台湾总统蔡英文星期六对四名消防人员殉职致哀，表示会尽速召开灾害事故调查会，厘清真相。