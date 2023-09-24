中国法学教授樊崇义：中国已进入轻罪时代

中国法学教授樊崇义认为，中国已进入轻罪时代，中国需要从刑法、刑诉法的立法上，解决轻重罪的划分标准问题。

据中国澎湃新闻报道，在中国政法大学担任诉讼法学研究院名誉院长的樊崇义，星期六（9月23日）在京都刑事辩护专业化高端论坛上说：“我国已经进入了轻罪时代，针对轻罪的治理理念和实践已经提上的议事日程。”

樊崇义认为，当前轻罪治理的迫切性、必要性和重要性已经摆在政法战线面前，“政法工作怎么办，刑事辩护律师怎么办，我们要进行深入解决。”

他指出，从1999年至2019年，被判处三年以下有期徒刑的轻罪案件占比，从超过五成上升到83.2%。

樊崇义也说，在司法现代化的指引下，必须遵循司法发展的三大基本规律，充分认识轻罪治理的必然性和合理性。第一是，司法职权与结构的发展规律不可逆转，轻罪治理中的司法职权，尤其是保护职能，必须加强。

第二是，特别是近20年以来，近现代所产生的协商性诉讼，这一规律是轻罪治理基本的诉讼模式，要引起高度重视。第三是，从中国刑诉法的产生和发展的规律，刑事诉讼法从立法到三次大修，其中保障人权原则法制化是轻罪治理的直接理论基础和法律准绳。

基于此，樊崇义认为，对轻罪进行专门治理并与重罪治理加以区分，是当前的一个首要任务，“要实施分类治理，精准施策，不能一刀切笼统地加以治理，在中国特色轻罪现代化之下，轻罪治理应该遵循关于轻罪治理的基本理念和价值理念。”

樊崇义提出，中国迫切需要从刑法、刑诉法的立法上，解决轻罪与重罪的划分标准问题，并说这是当前中国刑法到现在还没有解决的问题，也是刑诉法也没有解决的问题。