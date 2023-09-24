“核酸大王”张核子据报进军预制菜行业

随着“预制菜进校园”争议不断，预制菜再次成为中国互联网热点话题。据中国媒体报道，曾在疫情期间承包多地核酸检测工作的核子基因科技有限公司创始人、“核酸大王”张核子，已成立新公司进军预制菜赛道。

据每日经济新闻星期天（9月24日）报道，与张核子涉足预制菜赛道相关联的公司，是武汉核子农业科技有限公司。工商信息显示，该公司成立于今年5月22日，由深圳市核子基因科技有限公司百分百控股，而核子基因的实际控制人正是张核子。

此外，武汉核子农业注册地为湖北省武汉市江夏区郑店街道东湖高新国际健康城，与武汉核子华曦医学检验实验室有限公司注册地址一致，而该公司同样是核子基因的全资子公司。

天眼查信息显示，核子基因成立于2012年4月，总部设于深圳，法定代表人为张核子，注册资本为3707万元。核子基因原本主营基因检测业务，从2020年2月起，核子基因先后为济南、深圳等地提供核酸检测服务，并在2022年“动态清零”政策下快速扩张。核子基因也因为曾多次出具错误核酸检测结果遭到中国网民批评，并因涉嫌谎报检测结果而惹上官司。

在经营范围方面，武汉核子农业科技涉及谷物种植，农业科学研究和试验发展，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏，食用农产品初加工等业务。

该公司也在今年8月初申请注册了一个名为“九谷益圣”的商标，分类为“方便食品”，商品主要包括方便米饭、米粉、由米制成的冻干食品、以谷物为主的零食小吃、食物制作用生米糊、食用芳香剂等。

其中，方便米饭、冻干食品等产品正隶属于预制菜的范畴。不过，该商标目前仍处于等待实质审查阶段。

报道称，可以看出张核子有意通过一家农业科技公司，打造从农产品生产到加工、储藏、运输、销售的一套完整制菜上下游产业链。

另据中国央视新闻此前报道，数据显示，2022年中国预制菜市场规模为4196亿元（人民币，下同，约785亿新元），预计2023年将达5100亿元，2026年将升至万亿元级别；官方也明确提出要“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业”。

截至2022年底，中国的预制菜相关企业约有6万4000家。另有调查结果显示，当前中国国内预制菜渗透率在10%至15%，仍有较大的扩容空间。