绿营批侯友宜请假参选 侯办起底赖清德落跑黑史

国民党总统参选人、新北市长侯友宜上星期六（9月23日）宣布，从即日起请假参选直至今年底，被绿营批评为“落跑市长”。侯友宜竞选办公室则以起底台湾副总统、民进党总统参选人赖清德“落跑黑史”回应。

综合台湾《中国时报》和东森新闻云网等报道，新北市府上星期六通报，市长侯友宜即日起请假参选直至年底，请假期间由副市长刘和然代理。相关请假程序已依照规定报请行政院核备，也告知新北市议会。

新北市议会星期二（26日）开议，民进党团星期天（24日）批评，侯友宜请假拼总统选举，逃避议会监督，呼吁侯友宜辞职勿糟蹋新北市民。国民党团反呛，“副总统赖清德以往带职选市长，更拒绝进议会长达230天，怎么不见绿营人士批评？”新北市府则强调，侯友宜皆按规定办理请假。

侯友宜竞选办公室指出，侯友宜依规定请假，循民主制度投入选战，也会随时关心市政。反观民进党是集体失忆，过去赖清德在骨痛热症（台湾称登革热）疫情最严重时，超过200多天不进议会，现在民进党却厚颜批评侯友宜，恶质双标又成回力镖，狠狠打脸赖清德。

侯办还说，赖清德担任国大代表时，落跑选立委，立委任内，落跑选台南市长，市长任内，又落跑接任行政院长，现在担任副总统，同样也在竞选总统，赖清德是落跑专家，完全不落人后。