中国黄金周将有逾2000万人搭机出行 东京首尔成热门目的地

即将到来的十一黄金周有望成为今年中国游客出行最集中的时段。全国铁路预计发送旅客1.9亿人次，有2000万人选择搭乘飞机出行。境内的新疆，境外的东京和首尔将成为热门目的地。

中国的中秋国庆假期从这个星期五（9月29日）开始，到10月6日结束，一共八天，被网民称为“加强版黄金周”。这是今年中国最后一个长公众假期，有望成为游客全年最集中出游的时段。新华网引述中国旅游研究院院长戴斌称，此次中秋国庆长假，将是史上热度最高的一次国庆黄金周。

综合彭博社、《证券时报》报道，民航局运输司副司长靳军号9月15日表示，长假期间预计将有2100万名旅客乘坐客机出行。民航部门将日均确保国内客运航班1万4000班、运输国内旅客196万人次，分别比2019年国庆假期增长18%、17%。

除民航外，大量旅客选择火车出行。中国铁路部门从9月15日开始发售国庆黄金周假期第一天，即9月29日的车票，当日售票量达到2287.7万张，其中铁路12306网站（含客户端）售票量达到2095万张，均创单日售票量历史新高。

中国国家铁路集团有限公司对媒体表示，本次黄金周全国铁路预计发送旅客1.9亿人次。

长途游会成为本次假期的关键词。数据和分析公司ForwardKeys的数据显示，37%的旅客计划在目的地停留六到八晚，比疫情前的2019年增加了三个百分点。

线上旅游机构同程旅游在报告中表示，票价上涨在一定程度上反映了中国一些较偏远的目的地越来越受欢迎。其中新疆、西藏、青海、宁夏和黑龙江等地最受欢迎。报告显示，涉疆旅游的搜索量比一年前增加了10倍以上。

此外也有大量旅客选择境外游。航班跟踪应用Flight Master的数据显示，东京与上海和北京之间的航班预订量是假期期间排名前10的国际航线。

据彭博社，随着中国游客竞相预订航班，机票价格不断攀升，一些热门航线的机票价格上涨了一倍以上。 中国国航这个星期五（9月29日）从北京飞往成都的经济舱机票价格为1800元人民币（约336.7新元），而9月22日为680元人民币。上海-悉尼等长途国际航班的票价也比10月晚些时候的票价翻倍或更高。