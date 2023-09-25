中国国家安全部曝光多个间谍网勾案例

中国国家安全部发文揭露“间谍网勾”案例，列举了普通人在多个线上场景，如网络贷款、聊天软件等，被境外情报人员“网勾”，骗取情报。

中国国家安全部星期一（9月25日）在其官方微信公众号上发文，“既要警惕缅北电诈，还要提防间谍网勾”，称中国打击电信诈骗犯罪捷报频传，但网络上形形色色的伪装背后，不仅有电信诈骗，还有间谍通过网络手段使出“障眼法”。

该文分别列举了“无息贷款”、社交软件的“摇一摇”聊天功能、网络兼职、网络代写、网上兴趣爱好群聊等五种“网勾”方式，附上具体案例，并在文末提醒网民提高警惕、擦亮双眼，认清“境外间谍情报机关的网勾套路，避免误入歧途，危害国家安全”。

在无息贷款一例中，文章称小军是一名退伍军人，沉溺网络赌博欠下巨额债务，为了偿还赌债在线上与假扮为网贷公司经理的境外间谍情报机关人员“龙哥”相识。龙哥表示，只要小军出示退役证明，就能提供无息贷款。小军将服役期间掌握的军事秘密悉数告知，最终小军出卖国家秘密一案，被安全机关及时破获。

另一例，是某境外间谍情报机关人员以“美女”身份，在互联网上以采取“虚拟定位”的方式，用“摇一摇”附近的人功能，与家住某重要涉密单位附近的小刘通过网上聊天，并发给小刘一些衣着暴露的照片。

该文称，为博取“美女”好感，小刘按对方要求，对家附近的重要单位进行了拍照测绘。很快，国家安全机关发现了小刘的不法行为，迅速采取行动将其抓获。

文章还揭露了在军工企业工作的小王，在网络兼职中，因为高额报酬向某“境外咨询公司”出卖军事秘密，被国家安全机关及时抓获。以及某单位办公室科员小曹，发布网络代写信息，被境外间谍情报机关人员以某境外研究机构“邓专员”的身份接触，许诺未来资助他赴境外从事研究工作。

该文称，小曹意图出卖“红头文件”纳“投名状”，国家安全机关掌握相关情况后，及时采取措施，避免了严重危害。

该文也揭露，境外间谍情报机关人员会加入多个军事、航空领域聊天群，伺机通过业内人员非法获取涉密信息。

文章举例，称某航空制造行业的工作人员小张在航模爱好群中，就被伪装成爱好者的情报人员索要了航展大会上的新型飞机照片，又被要求拍摄单位内部照片，才幡然醒悟，向国家安全机关进行举报。