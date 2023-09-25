台湾首艘自制潜舰明年4月出海

台湾的国家安全咨询委员黄曙光说，台湾首艘自制潜舰下水后将展开内装并进行测试，预计明年4月将出海。

据台湾《自由时报》星期一（9月25日）报道，台湾自制潜舰原型舰星期四（9月28日）将在台船公司高雄厂举行台制潜舰原型舰命名暨下水典礼，总统蔡英文将出席，并于近日核定原型舰的舰名为“海鲲”。

谈到潜舰筹获历程，现任总统府台制潜舰专案小组召集人黄曙光在内部简报会上说，已故前总统李登辉时代就希望美国能军售八艘潜舰，但未获回应，到前总统陈水扁任内，虽得到美国总统同意，但因美方已不生产传统动力潜舰，且当时美国海军不愿冲击核动力潜舰的政策。前总统马英九直到任期快结束才提出台制潜舰，他当时担任海军256战队长，马英九到海军视察，所谓“新一代潜舰”就“只是一个看板”，然后就没有下文了。

黄曙光指出，蔡英文担任台湾总统后，才是踏实地真正把事情做好。他接任海军司令，总统蔡英文到海军视导，下令他和海军团队要完成台制潜舰的任务。

谈及台制潜舰的期程，黄曙光说，台湾的第一艘自制潜舰将在9月28日下水，10月1日展开泊港测试（HAT）、并预定明年4月1日能出海，之后便开始海上测试（SAT），期待明年底之前就能把此首艘台制潜舰交给海军。

黄曙光说，完成第一艘潜舰自造后，将进入七艘后续舰的量产建造阶段，希望借由潜舰的隐密与奇袭等特性，发挥不对称战力与战术战法，针对敌人的脆弱点执行打击，创造有利态势。黄曙光认为，潜舰能发挥战力，拒止中国大陆解放军突破第一岛链进入太平洋，并确保台湾的海上生命线。

据日经新闻9月19日的报道，台湾首艘潜艇耗资15.4亿美元（21亿新元）。