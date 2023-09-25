野村一银行家据报禁止离开中国 或与包凡调查相关

英国媒体报道，野村控股一位资深银行家已被禁止离开中国，此举或与对华兴资本创始人包凡的调查有关。

英国《金融时报》星期一（9月25日）引述三名知情人士报道，野村中国投资银行业务主席王仲何被禁止出境，但他没有被拘留，仍可在中国境内旅行。

据每日经济新闻去年8月的报道，王仲何从事金融行业近30年，其中20多年从事与投行相关的业务。在2018年加入野村前，他曾任职于工银国际、中德证券、德意志银行以及美林。

《金融时报》的报道称，王仲何的出境禁令，与他在工商银行期间和华兴证券原董事长丛林工作重叠相关。

据财新网，华兴证券原董事长丛林去年9月上旬被有关部门带走，今年2月退出华兴董事名单。丛林在1990年加入工商银行，工作20余年，相继在信贷部、营业部、和国际业务部任职。 他于2016出任工银国际控股董事长兼行政总裁。

据其领英上的信息，王仲何曾于2011年至2016年在工银国际工作。

官方至今未披露丛林的调查消息或结果。丛林被带走后，华兴另一名高层，创始人包凡也在2月上旬被带走，华兴8月9日的公告称，包凡仍在配合有关机构调查。

财新网报道称，丛林2016年工银国际任董事长兼总裁期间，在2017年10月向华兴资本批下了一笔2亿美元（2.7亿新元）的贷款。贷款偿还后不久，丛林就应包凡邀请加入华兴。