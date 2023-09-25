中国奥园复牌首日股价跳水 此前停牌一年多

停牌一年多的中国奥园星期一（9月25日）复牌后股价跳水，这家开发商此前履行了一系列与债务重组、内部调查和财报发布相关的要求。

根据谷歌公开资料，截至星期一下午1时22分，中国奥园在香港的股价下跌72.88%，报0.32港元。

道琼斯通讯社报道，中国奥园在上星期五（9月22日）晚间提交的港交所公告中称，其境外债务重组方案取得良好进展，准备向相关法院备案。

中国奥园7月份称，根据与主要债权人达成的境外债务重组方案，计划以每股1.06港元价格发行10亿股普通股，并发行数以十亿美元计的债券。

该公司上星期五称，有足够的营运资金履行财务义务，并将继续以持续经营方式经营。

该公司还说，对内部财务行为的独立调查已得出结论，认为该公司已设立适当的控制系统，对高级管理层的诚信并无顾虑。

2022年4月，中国奥园与中国其他几家房地产开发商一样推迟发布财报，股票因此停牌。

该公司今年公布的财报显示，2021年亏损330.7亿元（人民币，下同，约61.83亿新元），2022年亏损78.4亿元，2023年上半年亏37.4亿元。相比之下，在中国政府收紧房地产监管、限制流动性并引发房地产销售迅速下滑前，2020年利润为59.1亿元。

专注于中国市场的房地产公司继续面临压力。恒生中国内地地产指数今年已累计下跌34%。