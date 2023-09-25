泰国首相到机场迎接首批免签中国游客

泰国对中国游客实施免签的首日，泰国首相社德他到素万那普机场迎接中国游客。

综合路透社和中国央视新闻报道，泰国首相社德他与多位部长星期一（9月25日）亲赴机场，迎接免签政策实施首日的第一批赴泰中国游客。该批中国游客乘坐泰国亚洲航空航班从上海起飞，于当地时间10时10分飞抵曼谷。

星期一是泰国对中国游客实施免签制度的首日。自今年9月25日起至2024年2月29日，泰国对中国游客实行免签制度，为期五个月。该时段覆盖了泰中两国的旅游旺季，希望能够吸引更多中国游客赴泰国旅游，促进泰国经济发展。

除了素万那普国际机场，泰国国家旅游局还在曼谷廊曼机场、清迈机场和普吉机场举行欢迎仪式。

在线旅游机构去哪儿数据显示，泰国政府9月13日公布免签政策后，泰国机票搜索量环比上周同一时间上涨超七成，泰国酒店搜索量环比上涨一倍。

旅游业是泰国作为东南亚第二大经济体的重要驱动力。在冠病疫情暴发之前，中国是泰国最大的游客来源国，每年接待中国游客超过1000万人次，但今年以来，到泰国的中国游客只有230万人次，泰国苦苦挣扎的旅游业复苏备受打击。

社德他星期一在素万那普机场对媒体表示，相信免签政策将提振旅游经济，并补充说，游客安全将被优先考虑。

中国今年暑期上映的卖座电影《孤注一掷》，出现游客被绑架的情节和社交媒体上的流言，让越来越多中国游客对泰国却步。