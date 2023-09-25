中国国务院安委会挂牌督办贵州煤矿火灾事故

中国贵州省盘州市一煤矿星期天（9月24日）发生火灾，造成16人死亡，中国国务院安全生产委员会决定对事故查处进行挂牌督办，依法依规严肃追责问责。

据央视新闻星期一（9月25日）报道，星期天上午8时10分许，贵州省六盘水市盘州市山脚树煤矿井下发生皮带着火事故，造成被困的16人死亡。

据报道，接到事故报告后，中国应急管理部部长王祥喜立即作出部署，并派应急管理部中共党委委员、国家矿山安监局局长黄锦生带工作组紧急赶赴现场指导救援处置，要求全力指导帮助地方做好搜救工作，严防次生灾害，进一步核清情况，全力做好家属安抚、善后处理等各项处置工作。

同时，应急管理部也要求要指导督促各地举一反三，狠抓责任措施落实，深入排查整治安全风险隐患，坚决防范重特大事故发生。目前，事故调查及善后处置等工作正有序开展。

中国国务院安委会决定，对该起事故查处进行挂牌督办，彻查事故原因，依法依规严肃追责问责。

据每日经济新闻等中国媒体报道，事发的煤矿属于国营上市公司贵州盘江精煤股份有限公司。

盘江股份星期一也在上海证券交易所发布公告，确认其所属山脚树煤矿发生一起事故，初步判断为运输胶带着火。

盘江股份称，为吸取事故教训，公司立即组织所属煤矿开展安全大检查，切实采取有效措施，确保安全生产，并提醒广大投资者注意投资风险。

公开资料显示，贵州盘江精煤股份有限公司成立于1999年，是贵州能源集团成员，位于贵州省六盘水市，是一家以从事煤炭开采和洗选业为主的企业，2001年在上交所挂牌上市。

另据南方都市报报道，涉事山脚树煤矿2018年也曾发生一起安全生产事故，造成一人死亡，直接经济损失90万元（人民币，下同，约16.8万新元）。经调查，事故直接原因是刮板输送机将工人拉到采煤机下挤压，造成工人多处受伤致死，事故调查组认定该事故为责任事故。

事故发生后，包括矿党委书记在内的12人被罚款。该事故调查报告称，山脚树矿现场安全管理和职工安全培训不到位，工人违章作业导致事故发生，对事故的发生负有责任，建议对山脚树矿处30万元罚款。