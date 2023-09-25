台民调：蔡英文声望下滑10.4个百分点

台湾民意基金会公布的总统蔡英文声望最新即时民调结果显示，蔡英文的声望出现巨大变化，其民意支持度下滑10.4个百分点，意味着流失了约200万选民的支持。

台湾民意基金会星期一（9月25日）在官网发布上述民调的新闻稿。民调结果显示，当被询问“一般说来，您赞同或不赞同总统蔡英文处理台湾大事的方式，包括重要人事安排与政策？”11%民众表示非常赞同，27.4%还算赞同，27.6%不太赞同，20.6%一点也不赞同，11.3%没意见，2%不知道。

换句话说，最新民意显示，20岁以上台湾人中，三成八民众基本上赞同总统蔡英文处理台湾大事的方式，四成八不赞同，不赞同比赞同多9.8个百分点。这项发现显示，蔡英文再度陷入一个新的执政困境，即总统职务表现不赞同率大于总统职务表现赞同率；差距越大表示民怨越深。

台湾民意基金会董事长游盈隆分析，与上个月相比，蔡英文的声望出现巨大变化，“总统职务表现赞同率”下滑10.4个百分点；“总统职务表现不赞同率”上升5.9个百分点。这一来一往，使得原本赞同比不赞同多6.5个百分点，如今变成不赞同比赞同多9.8个百分点。

游盈隆说，从另一个角度看，一个百分点约等于19.5万选民，蔡英文本月职务表现赞同率，也可说是民意支持度，下滑10.4个百分点，意味着赞同她领导台湾方式的人流失200万选民左右，且其中超过八成是蔡英文铁粉，而不赞同她的选民增加约115万人。这是一个很罕见且惊人的转变。

游盈隆表示，蔡英文目前距任期结束还有近八个月，并没有外界所谓跛脚问题。身为民进党头号执政党员，她的声望好坏，民意支持度高低，都和民进党祸福相连，因此，9月总统声望重挫及其后续影响不容小觑。

游盈隆提到，身为执政党，民进党政党支持度重挫6.5个百分点，这并不多见。所有迹象都显示，近期进口鸡蛋风暴已酿成执政党的系统性危机，从农业部、陈建仁内阁、到总统蔡英文，无一幸免。甚至也有很大可能严重冲击民进党总统参选人赖清德的选情。

这次调查访问期间是2023年9月18日至20日三天；对象是以全台为范围的20岁以上成年人；抽样方法采市话与手机并用的双底册随机抽样，市话占70%，手机占30%。有效样本1077人，市话753人，手机324人；抽样误差在95％信心水准下约正负2.99个百分点。