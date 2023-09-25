中国环境部：仍有近三分之一城市空气质量不达标

中国环境部官员坦言，截至2022年底，中国仍有近三分之一的城市空气质量不达标，空气质量总体上仍然没有摆脱气象影响，中国应对全球环境治理的任务依然非常艰巨。

据澎湃新闻星期一（9月25日）报道，中国环境部官员在“全面推进美丽中国建设”2023年中国环境战略与政策学术年会致辞时说，从发展阶段看，中国还处于工业化、城镇化深入发展的阶段，产业结构调整，能源转型发展任重而道远。减污的同时要做到协同降碳，这对生态环境保护提出了更高的要求，带来了更大的挑战。

环境部说，从治理的基础来看，2022年底全国还有近三分之一的城市空气质量不达标，今年上半年北京也受到了沙尘重污染天气影响，空气质量总体上仍然没有摆脱气象影响。环境部指出，部分地区土壤污染还在持续累积，农村生态环境还未引起足够的重视，突发环境事件多发、频发的高风险仍未根本改变，噪声、油烟、恶臭等突出环境问题仍然大量存在。

从外部环境看，全球环境治理的形势更趋复杂，中国应对全球环境治理的任务依然非常艰巨。

中国环境部也强调，中国生态环境持续向好的趋势没有变。部分治理成效包括：目前中国以年均3%的能源消费增幅支撑了年均超过6%的经济增长；地级及以上城市pm2.5的平均浓度2022年首次降到了29微克立方米，重污染天数减少93%，地表水的优良水体的比例达到了87.9%。

环境部也指出，近年来，技术进步所带来的环境效益显著。例如，垃圾焚烧技术这些年来显著提升，垃圾焚烧发电企业的排放水平在世界上也是领先的，并且通过“装、树、联”能够向社会公开每家垃圾焚烧企业的在线监测数量，让社会监督。