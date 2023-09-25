中国交通部要求精准打击小型客车非法从事网约车经营

中国交通运输部发布开展道路运输安全生产问题集中整治的通知，明确要求要精准打击五至七座小型客车非法从事网约车经营的行为，加强网约车监管。

根据中国交通运输部官网星期一（9月25日）发布的通知，交通运输部将从9月18日至12月底，在全国范围内开展道路运输安全生产突出问题集中整治“百日行动”，整改一批可能导致事故的突出问题，遏制道路运输安全事故多发态势，保障民众生命财产安全。

通知要求，各地有关部门应充分发挥大数据优势，加大非法违规运营行为筛查力度，精准打击客运非法违规运营。其中针对七至九座小客车，要综高速公路联网收费系统、道路运政管理系统、重点营运车辆联网联控系统等数据资源，形成客运车辆线索清单，严查客运班车超越许可运营，客运包车未持有效包车牌运行或未按备案路线运行、线路两端均不在车籍地运行等客运车辆跨省非法违规运营行为。

针对网约车，则明确要求要依托网约车监管信息交互系统加强网约车监管，对五至七座小型客车非法从事网约车经营的，强化信息比对，进行精准打击。

此外，通知提出的整治要求还包括集中排查整治老旧货车安全隐患，集中整治重载货车违法违规行为，集中整治长期不上线运营车辆，加快提升司乘人员安全防护能力，强化事故警示教育和约谈通报，严格规范公正文明执法，切实提高思想认识等。