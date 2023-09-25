中纪委机关报发文强调防治节日“四风”问题

中国纪检机关在中秋、十一前夕集中通报多起违反中共中央八项规定精神的典型问题，中纪委机关报《中国纪检监察报》发文指，这些通报对节日期间易发多发的“四风”问题强化警示震慑，释放出对顶风违纪行为从严查处的强烈信号。

《中国纪检监察报》星期一（9月25日）以《中央纪委国家监委节前公开通报释放强烈信号，以钉钉子精神防治节日“四风”问题》为题发文，强调上述观点。“四风”问题指形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，是官员群体中常见的作风问题。

文章指出，中共十八大以来，中共中央制定和落实中央八项规定，持之以恒正风肃纪，以钉钉子精神纠治“四风”，反对特权思想和特权现象，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，刹住了一些歪风，纠治了一些顽瘴痼疾，但“也要清醒认识到，顶风违纪现象时有发生，必须始终保持清醒坚定”。

文章指，此次通报的案例，均是因违反中共中央八项规定精神受到党纪政务处分的问题，是不收敛不收手的典型。责任人员既有厅局级领导干部，也有县处级党员干部，大部分是本单位的“一把手”，且所涉领域包括党政机关、国有企业、文艺团体等。

文章称，严肃查处这些问题，充分彰显了中共中央一以贯之从严推动落实中央八项规定精神的坚定意志，以及无论职务高低，谁违反了规定就严肃处理谁的坚决态度。

文章还指，此次中纪委通报的案例呈现出明显的节假日特征，多次出现“月饼、茶叶、高档白酒、提货券”等节日礼品，多名党员干部在春节、五一、中秋节等节日期间收送礼品。例如，上海期货交易所原党委书记、理事长姜岩在2017年至2021年期间，多次收受管理和服务对象通过快递寄送的月饼、茶叶等礼品；再比如原江苏省淮海剧团党支部书记、团长陈万宏多次在中秋节、春节等节日期间公款购买并向有关单位赠送购物卡、加油卡、提货券等。

文章提醒，各级纪检监察机关要准确把握违规吃喝隐形变异的新动向新特点，把隐形变异问题作为纠治工作的重点。严防严治吃喝手段翻新升级，对变着法子“吃空函”“不吃公款吃老板”“不吃本级吃下级”等问题，加大查处问责力度。严防严治吃喝场所由明转暗，严防严治隐蔽隐性吃喝与腐败问题相互交织，严肃查处违规吃喝背后的腐败问题，采取有针对性的措施深入纠治。

文章强调，坚守节点纠治“四风”是加强作风建设的重要经验，节日风气也是观察中共党风政风、感受社风民风的重要风向标，是正风肃纪反腐工作成效的重要体现。中秋、国庆将至，各级纪检监察机关要保持定力、寸步不让，把握节日特点，持之以恒纠治“四风”，确保节日风清气正。