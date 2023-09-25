侯友宜宣布育儿三政见 三胎夫妇可获百万新台币补助

国民党总统参选人侯友宜宣布三项育儿政见，其中包括给予生育第三胎的夫妇百万元（新台币，下同，约4万2481新元） 补贴。

综合台湾《自由时报》和东森新闻云等报道，侯友宜星期一（9月25日）下午在“助生育、添好孕、强国运”政策发布记者会上宣布，三项育儿政见。

侯友宜的第一项主张，是补助冻卵、保障生育。经医疗评估，30至40岁女性有2万元一次性的冻卵补助，后续五年每年提供2000元保存费补助，最高补助额3万元。预估每年三万人、经费约为9亿元，每年可增加3000至5000名新生儿。

其次，侯友宜主张提高育婴留职停薪津贴，将现行六个月分的育婴留职停薪津贴，由平均月投保薪资的八成调至投保薪资全薪，新增两成政府加码补贴。

他的第三个主张则是三胎家庭房屋补贴。第三胎（含）以上的家庭，夫妻一生一次百万元补贴，可用于购屋、换屋头期款及租屋使用，并设排富条件（综合所得税未达30%，名下不得有房产，或换屋重购者得一屋换一屋）。

此前，侯友宜在6月8日提出“公立、非营利、准公共化的托婴、托育和幼儿园，一律免月费”，孩子自己带、家人带，或是到私立机构，每个月领1万元育儿津贴；9月8日也提出了扶养12岁以下子女，扣除额提高50%的措施。