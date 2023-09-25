中国外交部：美国用非法和不公平手段阻挠中企发展

针对中国国家安全部发文指美国从2009年起就开始入侵华为服务器持续展开监控，中国外交部称美国是用非法和不公平手段企图阻挠中国企业的发展，并呼吁“有关国家不要参与美国对中国企业的政治胁迫，坚持战略自主”。

中美两国持续就网络攻击展开交锋，继中国国安部上个星期三（9月20日）发文披露美国对华展开网络攻击，中国外交部星期一（25日）也就此事发声谴责美方。

中国外交部发言人汪文斌星期一在发布会上说，我们谴责美国政府不负责任的行为。他说，更值得关注的是，有关报告揭露了美国政府自2009年起便开始对华为进行网络窃密。

汪文斌说，美国长期以国家安全为由，打压包括华为在内的中国高科技企业，但相关报告表明，即使以偷窃的方式，美国政府依然没有找到所谓的“证据”，说明美国政府打压中国企业不是因为国家安全，而是在正常竞争当中无法领先的时候，就用非法和不公平手段企图阻挠中国企业的发展。

汪文斌还呼吁，希望有关国家不要参与美国对中国企业的政治胁迫，坚持战略自主，以客观公正的态度维护公平、开放、包容和非歧视的营商环境。

美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷上星期一（9月18日）指：“多年来，中国政府一直在窃取美国的知识产权和数据……中国已经拥有比其他所有主要国家加在一起还要庞大的黑客计划。”

汪文斌则表示，美国政府不断制造和散布“中国黑客攻击论”的虚假信息，是典型、虚伪的政治操弄。