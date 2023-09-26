福特停止与宁德时代在美建厂计划

美国汽车巨头福特公司将停止与中国电池制造商宁德时代在美国密歇根州建造一座价值35亿美元（约48亿新元）的电池厂计划。这个合作项目此前引起美国共和党议员的关注。

据彭博社报道，拟议中的电池厂位于密歇根州马歇尔市附近，计划雇用2500名员工，每年生产的电池足以供40万辆电动汽车使用。该厂的计划包括从宁德时代获得技术许可，部分共和党议员认为此举将引致中国方面的渗透。

福特汽车发言人里德星期一（9月25日）受访时说：“在确信我们有足够竞争力运营该工厂之前，我们将暂停工程并限制在马歇尔市项目的建设支出。 我们尚未就在该地建厂投资问题做出任何最终决定。”

福特汽车称，对该工厂有“各种考虑因素”，但拒绝透露停工决定是否与政治争议或全美汽车工人联合会的罢工存任何关联。

《底特律新闻》较早时报道了该厂建设暂停的消息。

另据《科创板日报》报道，宁德时代证券部工作人员受询时称，福特停止与宁德时代在美建厂计划的传闻是“虚假消息”，计划推进顺利。

福特公司今年2月公布上述计划，福特将与宁德时代签订电池技术合同，由宁德时代提供电池技术。宁德时代则将帮助福特建厂并配备员工。

今年7月，美国众议员两个委员会公布，正调查福特和宁德时代的合作关系。福特当时说，他们讲在美国拥有并运营该工厂，不像公司的竞争对手那样在其他地方建造电池厂，或者只从中国进口磷酸铁锂电池。宁德时代则回应，他们关注到相关消息，与福特汽车的合作项目在正常推进中。