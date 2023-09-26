研究报告：中欧若打关税战 德国豪车企业将面对最大风险

一项研究报告显示，欧盟和中国若打起关税战，马赛地和宝马等德国豪车企业将面对最大风险。

据彭博社星期一（9月25日）报道，为保护欧洲汽车制造商免受大量廉价中国汽车输入的冲击，欧盟发起对中国电动汽车补贴的调查。伯恩斯坦研究院的报告指出，如果中国因此采取反制措施，那马赛地和宝马等德国最赚钱的豪车企业将面临最大的风险。

对于包括保时捷在内的德国高端汽车制造商，中国是他们最昂贵车型的巨大市场，当中包含S级、七系列和Cayenne休旅车等。如果北京对欧盟采取报复措施，这些汽车将首当其冲。

伯恩斯坦研究院分析师在报告中指出，“那些住在玻璃房子里的人不应该乱扔石头”。报告称，如果欧中贸易争端升级，上述三大德国豪华汽车制造商将遭受重创。

中国是德国最昂贵汽车的最大出口目的地。去年，宝马七系列和马赛地S级豪车全球销量，中国市场占了逾三分之一。售价147万元人民币（约27万4900新元）的德国豪车迈巴赫每月在中国展厅的出货超过1000辆。

对大众汽车子公司奥迪来说，中国市场占其全球销量的逾三分之一。去年，奥迪向中国出口了超过1万辆在德国内卡苏尔姆独家生产的A8豪车。

伯恩斯坦研究院分析师估计，来自中国的收入为上述德国汽车制造商贡献了超过25%的基础净利润。