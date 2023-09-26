网传中国一名程序员“翻墙”工作被政府没收百万元人民币所得

社交媒体X（前推特）流传的消息称，一名居住在中国河北省承德市的程序员因为“翻墙”工作，被当地公安没收所得的105万8000元（人民币，下同，约19万7800新元）。

根据网民在X贴出的多张截图，这名男子曾以微博账号“用户2406409341”的身份在星期天（9月24日）发文。该IP属地为河北的微博账号，目前页面显示“暂无内容”。

该男子贴出的一份承德市公安局双桥分局行政处罚决定书显示，他因在2019年9月份至2022年11月期间，在承德双桥区的家中“擅自使用非法定信道进行国际联网”，为公司提供网络顾问服务，被警告并处罚款200元，以及没收违法所得105万8000元。

处罚决定书也写道，有男子的陈述和申辩，扣押的笔记本电脑，电脑电子数据提取光盘，银行交易流水，视频资料，购买境外网络服务记录等证据证实。

截图也列出男子的答辩状，称他每次登陆网络“翻墙”软件后，在谷歌浏览器上登陆github，领取公司任务，进行代码编写，还在售后网站support上回答用户问题，另外还用zoom的视频会议软件开会、远程协助等工作。

答辩状指出，承德市公安局双桥分局认为男子的行为违反了《中国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》第六条和第十四条、《中国计算机信息网络国际联网管理暂行规定实施办法》第七条和第二十二条第一款之规定，构成擅自建立、使用非法定信道进行国际联网。

网络截图还显示承德市公安局双桥分局查询财产通知书，提到根据《中国反恐怖主义法》第五十二条，上述男子已被定性为“恐怖活动嫌疑人”。