中国商务部：中欧承诺保持双向开放并反对脱钩断链

中国商务部在介绍中欧经贸高层对话时说，双方承诺保持双向开放，为对方企业提供公平、非歧视的营商环境，并反对脱钩断链。

中国商务部发言人星期二（9月26日）在官网发布的新闻稿中，以答记者问形式，介绍星期一（25日）在北京举行的第10次中欧经贸高层对话情况，以及双方达成的共识。

这场对话由欧洲委员会常务副主席东布罗夫斯基斯与中国国务院副总理何立峰共同主持，并宣布双方将设立金融监管工作组。

中国商务部发言人说，双方认为，当前世界正在经历深刻的历史之变，全球经济复苏动力不足。在此背景下，中欧坚持对话与合作，促进共同发展繁荣，具有特殊意义。今年是中欧建立全面战略伙伴关系20周年，双方愿共同努力，推动中欧务实合作健康稳定发展，为世界经济繁荣发展注入更多信心，并为第24次中欧领导人会晤做好经贸领域的准备。

发言人指出，双方承诺保持双向开放，为对方企业提供公平、非歧视的营商环境。中方愿与欧方定期召开中欧经贸混委会，充分利用中欧贸易投资政策对话、中欧经贸工作组等对话机制，加强中国商务部与欧委会贸易总司的交流。

发言人说，双方同意共同维护和加强以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，反对单边主义和保护主义。双方重申推进世贸组织的必要改革，并就推进争端解决机制改革、电子商务、贸易与环境、审议监督功能等领域工作达成多项共识。

发言人也说，双方同意构建稳定互信的产业链供应链，共同维护全球产业链供应链韧性和稳定，反对“脱钩断链”。双方讨论了建立中欧原材料供应链预警机制等问题，同意保持沟通。双方同意建立出口管制领域对话机制，就出口管制政策和实践，开展沟通对话。双方也肯定在知识产权领域开展的良好合作，同意继续加强知识产权领域对话合作，并商定于2023年11月召开中欧知识产权工作组第26次会议。