中国发布白皮书：中国所做一切不是要取代谁、打败谁

中国国务院新闻办公室发布《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书指出，中国所做的一切都是为了本国人民过上更加幸福的生活，而不是要取代谁、打败谁。

国新办星期二（9月26日）发布《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书，并于当日上午10时举行新闻发布会。

中共政治局委员、外长王毅，中央对外联络部副部长郭业洲，国家发展改革委副主任丛亮，文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群，国家国际发展合作署副署长赵峰涛出席发布会，介绍白皮书有关情况并答记者问。发布会由中央宣传部副部长、国新办主任孙业礼主持。

根据新华社，白皮书共约2.2万字，除前言、结束语外分为五个部分，分别是：人类站在历史的十字路口；解答时代之问，描绘未来愿景；扎根深厚历史文化土壤；既有目标方向，也有实现路径；中国既是倡导者也是行动派。

白皮书说，无论近邻还是远交，无论大国还是小国，无论发达国家还是发展中国家，正日益形成利益交融、安危与共的命运共同体，并称携手合作、互利共赢是唯一正确选择。

白皮书指出，中国所做的一切都是为了本国人民过上更加幸福的生活，为世界人民提供发展机会，而不是要取代谁、打败谁。“中国一向主张公平正义，坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，致力于推进国际关系民主化。中国始终把自身发展和世界发展统一起来，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来。世界好，中国才能好；中国好，世界才更好”。

白皮书提到，人类命运共同体理念超越了集团政治的“小圈子”规则，超越了实力至上的逻辑，超越了少数西方国家定义的“普世价值”，顺应时代潮流，倡导全球协作，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

白皮书强调，中国坚持走和平发展道路，也希望其他国家共同走和平发展道路。各国只有共谋和平、共护和平、共享和平，才能实现自己的发展目标，为世界作出更大贡献。“只有大家都走和平发展道路，国与国才能和平相处”。

白皮书也以不点名的方式，批评个别国家把内部治理问题归咎于经济全球化，归咎于其他国家，动辄采取单边主义、保护主义、霸凌主义，破坏全球产业链、价值链、供应链、消费链，导致现有国际贸易秩序紊乱甚至冲突。

白皮书说，推动新型经济全球化，是构建人类命运共同体的必然要求，并呼吁各国应该坚持开放的政策取向，旗帜鲜明反对保护主义，反对“筑墙设垒”，反对单边制裁、极限施压，推动各国经济联动融通，共同建设开放型世界经济。

“开放应是双向奔赴，不能是单行道，不能一边要求别的国家开放，一边关闭自己的大门。一些国家总想对中国实行‘脱钩断链’，构筑‘小院高墙’，最终只会反噬自身。一些人炒作要‘降依赖’‘去风险’，这样的做法实质是制造新的风险。防风险和合作不是对立的，不合作才是最大的风险，不发展才是最大的不安全。如果以‘去风险’‘降依赖’之名行‘去中国化’之实，就是在去机遇、去合作、去稳定、去发展。”

白皮书还说，新型国际关系之所以新，在于走出了一条国与国交往的新道路，开辟了不同文明、不同制度国家和平共处、共同发展的世界历史新篇章，为构建人类命运共同体创造了条件。大国是构建新型国际关系的关键因素。通过构建人类命运共同体，新兴大国和守成大国才能避免跌入“修昔底德陷阱”。

白皮书指出，构建人类命运共同体必须践行真正的多边主义。中国反对一切形式的单边主义，反对搞针对特定国家的阵营化和排他性“小圈子”，反对打着所谓“规则”旗号破坏国际秩序、制造“新冷战”和意识形态对抗的行径。