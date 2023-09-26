王毅：反对肆意扩大军事同盟 挤压别国安全空间

中共政治局委员、外交部部长王毅强调，要为普遍安全创造有利环境，关键是倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，反对肆意扩大军事同盟、挤压别国的安全空间。

根据中国网提供的文字实录，王毅星期二（9月26日）在围绕构建人类命运共同体白皮书的新闻发布会上说：“我们要为普遍安全创造有利环境。关键是倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持通过对话协商解决国家间分歧和争端，重视彼此合理安全关切，反对肆意扩大军事同盟、挤压别国的安全空间。”

王毅强调，要更好统筹维护传统领域和非传统领域安全，加快提升生物安全、网络安全、数据安全、人工智能安全等领域对话合作，共同做好风险防范。

他也说：“近年来我们虽然遭受了贸易战、新冠疫情、地缘危机的困扰，但全球化大潮仍然在曲折中奔腾向前，世界经济的大海没有也不会退回到孤立的湖泊河流。”

王毅强调，中国致力于走出一条不同于西方传统大国的现代化道路，将和平发展作为中国的战略选择。“在推动构建人类命运共同体的进程中，中国将把自身发展寓于各国共同发展之中，把自身的前途命运和人类的前途命运紧密联系起来，不断以自身新发展为世界提供新机遇，为人类和平与发展事业注入更强动力，作出更大贡献。”

王毅说，两次热战、一次冷战殷鉴不远，阵营对抗、零和博弈没有前途，并强调要反对搞阵营对抗和排他性小圈子，走出一条“对话而不对抗，结伴而不结盟”的国与国交往新路。

他也强调，反对脱钩断链、小院高墙，抵制保护主义、单边制裁，推动构建公正、合理、透明的国际经贸规则体系。

王毅也说，价值观不应当成为政治工具，更不能变成对抗武器，强调反对鼓噪所谓“民主和威权”二元对立，反对将自己的价值观和模式强加于人。