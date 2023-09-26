王毅吁美为APEC会议举行创造更好条件

中共政治局委员、外交部部长王毅呼吁美国能意识到作为亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议东道主的职责，展现应有的开放、公平、包容和担当，为会议的顺利举行创造更好条件。

王毅星期二（9月26日）在《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书新闻发布会上，回答了彭博社记者关于中国国家主席习近平是否会出席APEC会议的提问。

根据中国网提供的文字实录，王毅说：“中国是一个负责任的国家，我们从不缺席中方参与的重要多边论坛。关于出席亚太经合组织的安排，我们正在与各方保持沟通，会适时正式发布消息。”

王毅进一步说，多边外交是中国参与全球治理、推进人类命运共同体的重要依托，并形容APEC会议是开展元首外交的重要平台，“习近平主席高度重视多边外交，中国在全球治理中发挥的作用越来越大”。

王毅强调，亚太经合组织领导人非正式会议应该成为促进合作的大舞台，而不应该是挑起对抗的角斗场，并说：“我们同各方也都期待，美方能够意识到作为东道主的职责，展现应有的开放、公平、包容和担当，为会议的顺利举行创造更好的条件。”

外界普遍认为，中美元首有可能11月在旧金山举行的APEC会议期间举行会晤。不过有消息称，作为东道主的美国政府可能将香港特首李家超拒之门外。

华盛顿在2020年6月北京实施《香港国安法》后，对时任香港保安局长的李家超实施制裁，这意味着李家超不会获得进入美国的签证。