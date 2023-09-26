哈工大筹建集成电路学院 落地深圳校区

中国顶尖理工科院校哈尔滨工业大学，披露了该校正在深圳校区筹建集成电路学院的消息。

据哈工大（深圳）网站，哈工大深圳校区上星期二（9月19日）召开集成电路校企座谈会，江丰电子、欧比特、格力电器、深开鸿、速腾聚创、铭普光磁、美信检测、昂瑞微、格灵精睿、联赢激光、燕麦科技、大族封测、牛芯半导体、芯试界半导体、三英精密等企业参加。

哈工大党委常委、副校长、深圳校区校长黄玉东在座谈会上说，深圳校区立足现有学科基础，紧密对接深圳“双区”建设产业需求，依托校友企业与合作企业的丰富资源，正积极筹建集成电路学院。

黄玉东称这次座谈会的召开恰逢其时，并希望各企业充分发挥智力优势与行业优势，积极为学院人才培养、科学研究、成果转化等方面工作提出宝贵建议。“深圳校区将与各企业保持密切联系，携手实现高质量发展，共同推动我国集成电路领域高质量创新发展”。

深圳校区副校长张钦宇则从建设背景、建设基础、发展目标、规划布局等方面介绍了集成电路学院筹建情况。他说，深圳校区将以“国内一流、湾区顶尖”为目标建设集成电路学院，重点培养集成电路领域高层次人才，引育一批集成电路领域的战略科学家、一流科技人才和创新团队。

澎湃新闻报道，始建于1920年的哈工大被誉为“工程师的摇篮”。哈工大深圳校区由哈工大与深圳市政府合作共建，以全日制本科生与研究生教育为主、非全日制教育为辅，是中国“985工程”建设高校和“双一流”建设A类高校首个在深圳市举办的本硕博培养体系齐全的高水平校区。