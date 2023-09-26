台民调：赖清德“三脚督”支持度重挫10个百分点

台湾民意基金会发布的最新民调结果显示，台湾副总统、民进党总统参选人赖清德在“三脚督”（三人竞争）中的支持度下滑10个百分点，达33.4%。

台湾民意基金会星期二（9月26日）在官网发布新闻稿，通报上述信息。

根据新闻稿，民调询问受访对象：“2024年台湾总统选举，目前看来，可能由民进党赖清德、国民党侯友宜和民众党柯文哲三人竞争，你倾向支持谁？”结果发现，33.4%受访者支持赖清德、27.4%支持柯文哲、侯友宜支持度17.2%、15.5%尚未决定，6.6%没意见、不知道、拒答。

与8月相比，赖清德、柯文哲和侯友宜的竞争态势出现巨变，三人排序不变，但赖清德的支持度重挫10个百分点，柯文哲略增0.8个百分点，侯友宜则回升3.6个百分点。

9月选战情势丕变，原本遥遥领先的赖清德重挫10个百分点，使选举竞争出现结构性紧缩。尽管他仍保持稳定的领先，但整体选情已峰回路转，戏剧性回归8月以前的状态，强烈暗示这场总统选举过程与结果的不确定性。

台湾民意基金会分析，赖清德重挫10个百分点的初步解释是，8月快乐时光效应已结束，再加上进口鸡蛋争议的猛爆性突发事件，引发系统性危机，不但重创民进党支持度，还重创总统蔡英文声望，严重伤及行政院长陈建仁内阁施政满意度，对赖清德的总统选情造成重伤害。

8月快乐时光效应，指的是赖清德8月以总统特使身份率团出访，创造空前媒体曝光率，再加上8月台美与台日关系加温，以及在野阵营分崩离析对赖有利的整体状态。

这份民调访问期间是9月18日至20日，对象为全台20岁以上成年人；抽样方法采市话与手机并用的双底册随机抽样，市话占70%，手机占30%。有效样本1077人，市话753人，手机324人；抽样误差在95％信心水准下约正负2.99个百分点。