中国人民大学发起金融学科自主知识体系百所高校联盟

中国人民大学国家金融研究院与中国工商银行现代金融研究院联合主办的首届中国金融学科年会（2023）暨中国金融学科自主知识体系百所高校联盟启动仪式在北京举行。该高校联盟由中国人民大学财政金融学院牵头和发起倡议，中国100余所拥有金融硕士（含专业学位）学位授权点的相关院校共同参加组成。

根据中新网星期二（9月26日）报道，国家金融研究院在开幕论坛上揭牌。据悉，国家金融研究院是中国人民大学设立的、面向世界的一流科研创新高地，聚焦“国家战略、时代课题、人类问题”“面向全国、面向国际、面向未来”，打造具有“全面开放、广泛合作、多元联通”鲜明特征的综合平台。

揭牌仪式后，中国金融学科自主知识体系百所高校联盟启动仪式举行。中国金融学科自主知识体系百所高校联盟由中国人民大学财政金融学院牵头和发起倡议，中国100余所拥有金融硕士（含专业学位）学位授权点的相关院校共同参加组成。

中国人民大学党委书记张东刚、教育部社会科学司副司长聂清斌、联盟理事长吴晓求，以及来自中国人民大学、北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、南开大学、厦门大学、上海财经大学、中央财经大学、西南财经大学等联合发起高校的理事代表共同启动中国金融学科自主知识体系联盟。

张东刚说，中国金融学科自主知识体系百所高校联盟的成立具有里程碑意义。当前世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，中国经济处在波浪式发展、曲折式前进的进程中，迫切需要关注和解决中国金融学面临的时代之问，加快建构中国金融学科自主的知识体系。

年会还举办了序幕论坛、中国金融学科自主知识体系联盟理事会（筹备会）和五个主题论坛。主题论坛围绕资本市场发展与改革、金融与高质量发展、货币理论与政策、金融改革与市场定价、金融监管与风险防范等重大问题展开了深入讨论。