指祖孙照片为“老少夫妻” 造谣者被判一年

中国最高人民法院星期一（9月25日）发布《依法惩治网络暴力违法犯罪典型案例》，其中包括吴某某诽谤案，此案即曾备受关注的东莞爷孙照片被造谣是“老少夫妻”一案，被告人吴某某因诽谤罪被判处有期徒刑一年。

根据澎湃新闻报道，网友“飞哥在东莞”2021年11月19日在网络平台发布一张一名白发高龄男子与一名女子的合照，配文写道“73岁东莞清溪镇企业家豪娶广西大美女，88万（人民币，下同，约16万4700新元）礼金+一套80万二房公寓+豪车一台”。该帖文随后在网络热传，引起广泛关注。

之后，照片中的女子通过网络发布澄清消息称，上述照片于2018年12月发布于社交平台，当时她在上海工作，外公从家乡来上海看她，便拍下了一些游玩照片并在个人社交平台发布。发现照片被造谣后，她曾私信“飞哥在东莞”，让其删照片，但未得到回应。事情发酵后，“飞哥在东莞”改名并删帖。

针对此事，东莞市公安局南城分局对外通报称，经公安机关调查，吴某飞（网名：“飞哥在东莞”）为吸引粉丝，下载他人图片并编造虚假信息发至互联网平台，严重扰乱网络社会公共秩序。2021年11月23日，吴某飞因编造、传播虚假信息，诽谤他人，涉嫌刑事犯罪，已被公安机关依法刑事拘留。

据最高人民法院发布的《依法惩治网络暴力违法犯罪典型案例》，被告人吴某某在网络平台上以个人账号“飞哥在东莞”编发故事，为开展地产销售吸引粉丝、增加流量。2021年11月19日，吴某某在网上浏览到被害人沈某某发布的“与外公的日常”帖文，遂下载并利用贴文图片在上述网络账号上发布帖文，捏造“73岁东莞清溪企业家豪娶29岁广西大美女，赠送礼金、公寓、豪车”。上述贴文信息在网络上被大量转载、讨论，引起网民对沈某某肆意谩骂、诋毁，相关网络平台上对上述贴文信息的讨论量为75608条、转发量为31485次、阅读量为4.7亿余次，造成极恶劣社会影响。此外，被告人吴某某还针对闵某捏造并在网上发布诽谤信息。广东省东莞市第一市区人民检察院以诽谤罪对吴某某提起公诉。

广东省东莞市第一人民法院判决认为：被告人吴某某在信息网络上以捏造事实诽谤他人，情节严重，且严重危害社会秩序。综合被告人犯罪情节和认罪认罚情况，以诽谤罪判处被告人吴某某有期徒刑一年。该判决已发生法律效力。

法院表示，本案的典型意义在于，传统侮辱、诽谤多发生在熟人之间，为了更好地保护当事人的隐私，最大限度修复社会关系，刑法将此类案件规定为告诉才处理，并设置了“严重危害社会秩序和国家利益”的例外情形。随着网络时代的到来，侮辱、诽谤的行为对象发生重大变化。以网络暴力为例，所涉侮辱、诽谤行为往往针对素不相识的陌生人实施，受害人在确认侵害人、收集证据等方面存在现实困难，维权成本极高。对此，要准确把握侮辱罪、诽谤罪的公诉条件，依法对严重危害社会秩序的网络侮辱、诽谤案件提起公诉。

报道称，需要注意的是，随意选择对象的网络侮辱、诽谤行为，可以使相关信息在线上以“网速”传播，迅速引发大规模负面评论，不仅严重侵害被害人的人格权益，还会产生“人人自危”的群体恐慌，严重影响社会公众的安全感，应当作为“严重危害社会秩序”的重要判断因素。本案即是随意以普通公众为侵害对象的网络暴力案件，行为人为博取网络流量，随意以普通公众为侵害对象，捏造低俗信息诽谤素不相识的被害人，相关信息在网络上大范围传播，引发大量负面评论，累计阅读量超过4亿次，社会影响恶劣。基于此，办案机关认为本案属于“严重危害社会秩序”情形，依法适用公诉程序，以诽谤罪对被告人定罪判刑。