泰国超市Big C总裁：香港是连接东南亚与中国最佳门户

泰国连锁超级市场“Big C”早前收购香港连锁生活百货专门店“阿布泰”，星期二（9月26日）在尖沙咀美丽华商场开设旗舰店，并举行开幕礼。“Big C”行政总裁 Aswin Techajareonvikul表示，此次落地香港，是东南亚地区以外首次，他相信香港除是亚洲领先的金融中心外，也是连接东南亚与中国的最佳门户。

根据《星岛日报》报道，Aswin Techajareonvikul说，将制定长期愿景，让业务落地香港，并与中国建立联系。他说，此次落地香港，是东南亚地区以外首次，他认为香港在疫情中恢复迅速，相信香港除了是亚洲领先的金融中心外，也是连接东南亚与中国的最佳门户。

Aswin Techajareonvikul还说，目前有24家商店在港开业，希望在未来三年内在香港扩展至99家门市，预计每年扩展25家门市，并希望在未来三年在港投资超过2亿元（港元，下同，约3500万新元），销售额达到10亿元。香港商务及经济发展局副局长陈百里也到场祝贺。

报道说，“Big C”推出开幕优惠，包括在香港24家分店购物满一定额度，即可低价加购精选商品等。店内也有大量商品设折扣优惠，包括泰国啤酒、脆猪肉丝、水果干、各种零食等。

报道还说，“Big C”与“阿布泰”基本上没有差别，所售出的商品也与“阿布泰”类似，均以泰国特色商品为主，而“Big C”还设有专卖商品，包括零食、清洁剂、精油等。