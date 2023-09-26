蔡英文盼澳洲支持台湾加入CPTPP

台湾总统蔡英文会见澳大利亚国会跨党派参众议员访问团时表示，期盼台湾和澳洲持续强化经贸合作，也希望澳洲政府及国会支持台湾加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。

据台湾总统府官网发布的新闻稿，蔡英文星期二（9月26日）在总统府接见到访的澳洲国会跨党派参众议员访问团。澳洲联邦众议员威尔森（Josh Wilson）和弗莱契（Paul Fletcher）共同率领六名跨党派参众议员在9月25日至28日访台。

蔡英文在致词时说，长期以来，澳洲国会是推动台澳关系的重要力量。这次参访团赴台不仅展现澳洲跨党派对台湾的支持，也持续深化台澳关系。

蔡英文指出，在台澳双方的努力下，目前台湾是澳洲第五大贸易伙伴、第四大出口市场；澳洲则是台湾最大的能源供应国，也是主要的农产品来源国。“我们期盼台湾和澳洲持续强化经贸合作，也希望澳洲政府及国会支持台湾加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），共同促进印太地区的经济成长和永续发展”。

蔡英文进一步指出，近年来，澳洲在维护印太区域和平稳定上，持续扮演重要角色，不但积极参与“澳英美三方安全伙伴”（AUKUS）以及“四方安全对话”（QUAD），也在国际各大场合强调台海和平稳定的重要性，并支持台湾的国际参与。

蔡英文并认为，守护自由、开放的印太地区是台湾和澳洲共同的目标。