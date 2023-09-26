山西两名小学生被指性侵同学 校长被解职

中国山西一所学校的两名男性小学生，被指霸凌性侵另一名男同学，官方展开调查后，决定对两名肇事男童予以训诫，校长则被解职。该处罚决定引发网民激烈争论，相关词条星期二（9月26日）冲上微博热搜。

综合搜狐视频和《法治日报》报道，受害男童的家长发文，痛批肇事学生公然欺负受害者，除了殴打之外，还性侵受害男童，并逼迫受害者舔生殖器官。肇事和受害男童三人都是四年级学生。

受害者的家长也痛骂学校班主任：“孩子受到一年多的欺凌，你不知道吗？还包庇、助纣为虐、纵容欺负我孩子的人！”

报道也引述来自网民的消息称，受害者在家表现出想要轻生的想法，后来在向奶奶哭诉时，才在奶奶的追问下说出自己遭霸凌。

大同市教育局为此在上星期六（9月23日）通报，他们连夜派工作组进驻学校，开展了相关学生的关护工作，并联合相关部门开展调查。

山西省大同市联合工作组在星期二（26日）通报，山西省大同市大成双语学校两名9岁男性小学生对同寝室10岁的受害同学多次辱骂、殴打、欺凌等等。

由于两名肇事学生均为未成年人，公安机关对他们予以训诫，责令他们接受心理辅导、行为矫治。公安机关也对他们的监护人予以训诫，责令监护人接受家庭教育指导。

大成双语学校被指在管理上严重失职失责，教育行政部门为此责令大成双语学校立即整顿、限期整改；解除许某的校长职务，辞退副校长兼小学部主任裴某某、分管安全工作的副校长白某某、涉事班级班主任辛某某和生活老师侯某。教育行政部门也作出对大成双语学校新学年缩减招生规模的决定。

通报称，联合工作组也责令肇事学生及他们的监护人，向受害同学及他的监护人诚恳道歉，同时组织力量对学生及家长开展关护、安抚、心理疏导等工作，对发现存在失职失责行为的有关单位和人员则将严肃追责问责。

上述通报出炉后，引发网民高度关注，不少网民对处罚决定表示“失望”，认为对肇事学生处罚过轻，其中一则留言称“未成年真是个好保护壳”获得高赞。一些网民强调，“这是性侵，不是普通的霸凌”，还有网民呼吁“校园霸凌立法刻不容缓”。