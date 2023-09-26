船员铁锤虐打鲸鲨 浙江海警局：已控制涉事人员

网传视频显示，有中国渔船捕捞到二级保护动物鲸鲨，船员使用大铁锤虐打鲸鲨头部。浙江海警局工作人员称，已控制涉事渔船和人员，目前案件正在办理中。

根据极目新闻报道，星期一（9月25日）晚流传的一段视频显示，一条体长超两米的大鱼一动不动趴在渔船甲板上，旁边一男子抡起大铁锤向它头部连砸了三锤，感受到痛苦的大鱼张开了口，并扭动起身体。男子见状，又抡起铁锤继续捶打大鱼。另一段视频显示，大鱼被吊起后又被放回到了水中。

海洋动物保护者王先生受访时说，视频中的大鱼确定是中国二级保护动物鲸鲨，而且应该是一头幼年鲸鲨。目前，他们已经查到了涉事船只的船号，并通过专业搜船网站查到了船只位于浙江附近海域，有网民已经报警。

王先生介绍，最初发视频的博主发了两段，一段是虐打鲸鲨的画面，另一段是放生的画面，但被砸的那头鲸鲨即使放了，存活的可能性也不大。它虽然表面没出血，但很有可能已经受了内伤，且放生的时候，渔船是全速前进的，鲸鲨很可能会被螺旋桨打到，造成二次伤害。

据中国自然资源部官网公开资料显示，鲸鲨是鲨鱼中体型最大，也是鱼类中体型最大的鱼，保护级别属于中国《国家重点保护野生动物名录》二级。

浙江海警局星期二上午消息，警方星期一晚11时许接到报警，台州海警局已连夜将涉事船只控制，涉事人员也已经被抓获，目前案件还在办理中。