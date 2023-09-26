李稻葵：中国房地产市场或需一年才能复苏

前中国央行顾问李稻葵说，中国房地产市场可能需要长达一年的时间才能恢复。他还建议中国政府采取更多措施鼓励向开发商放贷，以阻止违约的蔓延。

根据彭博社星期二(9月26日)报道，前中国人民银行货币政策委员会委员李稻葵接受采访时表示，未来四到六个月，中国最大城市的销售可能会恢复增长，但在较小的城市，“需要六个月到一年的时间才能实现良好的复苏”。

李稻葵还建议政府建立一种机制，增加银行对房地产开发商的贷款，以降低金融风险蔓延。他估计，开发商需要大约人民币1000亿元人民币(约187亿新元)来缓冲当前的低迷。

李稻葵还说，一些开发商在三四线城市的资产过重，因此他们的财务状况在未来六个月内无法改善。与此同时，为了防止流动性问题的蔓延，商业银行增加贷款仍然极其重要。必须出台一些政策来阻止银行贷款的萎缩。

一种可能的机制是，中国央行或中国今年成立的国家金融监督管理局与中国六大商业银行组成一个委员会，同意共同发放贷款。

李稻葵说：“当销售恢复时，商业银行的贷款将会恢复。我们说的是流动性支持。我并不是说所有开发者都应该生存下来。我呼吁的是停止金融市场的恐慌，停止因销售放缓而导致的违约。”

李稻葵指出，从长期来看，中国的房地产销售可能稳定在每年11至12亿平方米，而2021年的峰值约为18亿平方米。

他说，中国人民银行有可能在年底前再次降息，但他预计不会“多次或大幅降息”，部分原因是银行的利润率相对较低。

李稻葵预计，解决地方政府债务的更详细的计划将很快公布。他说，这些政策与支持房地产行业的措施相结合，将“比降息重要得多”。

报道指出，房屋销售是中国房地产开发商的主要收入来源，过去两年市场的崩溃使碧桂园等房地产巨头濒临违约，导致住房项目未完工，引发市场恐慌。银行对房地产行业的贷款也大幅下降。

报道根据中国国家统计局公布的数据计算显示，中国房地产开发贷款今年年初出现短暂回升后，自4月份以来逐月下降，8月份同比下降25%。