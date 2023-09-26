下午察：美中太平洋擂台赛

“就像我们在二战期间的先辈一样，在未来的岁月里，世界的许多历史将在太平洋两岸间书写。和他们一样，我们有责任为下一代共同书写这段历史。”

美国总统拜登星期一（25日）在白宫接见太平洋岛国领导人时，以上述谈话结束演讲，他同时提到美国在二战期间在太平洋与日本作战。《纽约时报》和法国国际广播电台都将之解读为，拜登以不点名中国的情况下，暗示另一种战斗正在进行中。

抗衡中国在太平洋地区影响力

拜登继去年9月在白宫召开首场太平洋岛国论坛峰会后，短短一年内第二次召开类似论坛，被视为欲拉拢南太岛国，以抗衡中国在太平洋地区日益扩大的影响力。美国曾在这个地区占据主导地位，但近几十年来却忽视这个区域，在意识到中国通过投资、商业等手段在太平洋岛国插旗后，才被迫“回防”南太。

太平洋岛国论坛有18个成员国，大多是分布于在广大海域的小国。在二战后，南太平洋被视为外交相对不活络的地方，但如今成为大国竞争商业、政治和军事影响力的重要区域。

太平洋岛国论坛成员国为：澳大利亚、库克群岛、密克罗尼西亚联邦、斐济、法属波利尼西亚、基里巴斯、瑙鲁、新喀里多尼亚、新西兰、纽埃、帕劳、巴布亚新几内亚、马绍尔群岛共和国、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、图瓦卢和瓦努阿图。

其中有四个国家，马绍尔群岛、瑙鲁、帕劳、吐瓦鲁是台湾的邦交。所罗门群岛和基里巴斯原本与台湾建交，2019年转向中国。所罗门群岛总理索加瓦雷没有出席本次峰会，突显美中在该地区争夺影响力的日趋激烈。

所罗门群岛去年与北京签署一份未公开的安全协议，令美国、澳大利亚和新西兰大感不安，担心中国可能在太平洋岛国地区设军事基地，扩张其军事政治影响力。

中国国务院总理李强今年7月10日在北京人民大会堂同到中国进行正式访问的所罗门群岛总理索加瓦雷会谈。这是会谈前，李强在人民大会堂北大厅为索加瓦雷举行欢迎仪式。（新华社）

瓦努阿图上任不久的总理基尔曼则因为要参加前总理的不信任投票也缺席这次峰会。瓦努阿图在上个月也与中国签署警务合作协议，并将中国视为其最大的外部债权人。

战争后勤给养线 中美必争之地

太平洋岛国位处南太平洋，不仅处于美洲和澳洲之间的海洋交通要道上，还有能源和渔业等丰富资源，因而成为各国争夺战略地位和资源的热门地。

德国之声9月5日报道，南太岛国所处的位置是海上贸易必经之路，也是战争爆发时重要的后勤给养线。它们构成“第二岛链”，对美国而言，也是夏威夷和关岛的前哨。“第一岛链”沿日本列岛南部、台湾一直延伸到菲律宾等，第二岛链则更靠南，一直延伸到澳大利亚附近。

报道引述曼谷艾伯特基金会亚洲办公室主任萨克斯说，在北京看来，一旦爆发冲突，美国可以在24小时内全面封锁中国的后勤给养线和海上贸易通道，因此中国力推一带一路倡议及南中国海军事化，目的是突破美国可能采取的封锁政策。而在美国看来，太平洋地区不仅是地缘政治棋盘上一条简单的界限，而是美国本土防御线的最前沿。

“也就是说，这里是21世纪世界两大超级强国相互碰撞的最敏感地区，这也是当前局势非常危险的原因所在。”

美国将派海巡舰至太平洋岛国

为拉拢太平洋岛国，拜登在太平洋岛国论坛峰会上，宣布一系列强化伙伴关系的举措。其中包括，承认库克群岛和纽埃为主权独立国家，与它们建立正式的外交关系；从今年开始把到美国进行学术交流的太平洋岛国学生人数增加一倍；与蓝色太平洋伙伴一道，增加气候援助，包括2000多万美元的新投资，为应对气候和自然灾害做准备。

拜登也承诺在安全问题上提供协助。他说，为确保印太安全开放，美国今年将派海巡舰艇为太平洋岛国提供训练，同时计划与“四方安全对话”伙伴共同投资1100万美元，把尖端海域感知技术引进至区域。

在经济方面，拜登表示，白宫正在与国会合作，为太平洋岛国的基础设施计划拨款400亿美元。

美国总统拜登（中）与出席太平洋岛国论坛峰会的各国领导人25日在白宫合影。（彭博社）

美媒：美国南太外交成果喜忧参半

美国自去年以来就在南太平洋地区积极发动外交魅力攻势，包括去年6月联合英国、日本、澳大利亚、新西兰建立与太平洋岛国的“蓝太平洋伙伴”框架；去年8月副国务卿舍曼访问萨摩亚、汤加、所罗门群岛、澳大利亚和新西兰；去年9月底在华盛顿召开美国与太平洋岛国首次峰会，美方在会议期间出台一份16页的“太平洋伙伴关系战略”，把太平洋岛国纳为美国“印太战略”的关键组成部分。

今年2月和5月，美方先后在所罗门群岛和汤加开设使馆；今年5月拜登原订访问巴布亚新几内亚，但因国内债务上限危机未解而取消访问，改由国务卿布林肯出访，并与巴新签署防务合作等协议。

美国《华尔街日报》25日分析称，美国过去一年在南太地区取得的外交成果喜忧参半。美国在基里巴斯开设大使馆的尝试进展甚微，该国政府至今仍拒绝批准。此外，美国与马绍尔群岛之间的《自由联系条约》将于9月30日到期，两国仍在就续期谈判。

美国长期与帕劳、密克罗尼西亚、马绍尔群岛签有《自由联系条约》。根据条约，三国成为美国的“自由联系邦”，不保有自己的军队，由美负责保护其国家安全。美国可在“自由联系邦”建立和使用军事设施，同时有权拒绝第三国对该邦的军事进入或战略使用。

今年5月，美国与帕劳、密克罗尼西亚续签合约，但仍待国会批准，马绍尔群岛则尚未续约。马绍尔群岛希望获得更多资金，以处理美国在上世纪40年代和50年代大规模核试验所遗留的问题。

此前，美国和平研究所的报告警告，只要《自由联系条约》中的一个国家转向中国寻求资金，被中国纳入其势力范围，“就可危及美国在重要战略地理指挥区的军力，并为重塑区域架构打开大门，影响可能波及太平洋区以外”。

美国国会的预算争斗也可能危及美国在太平洋地区对抗中国的策略。美国去年表示，将投资超过8.1亿美元用于援助太平洋岛国的扩大计划，但路透社引述澳大利亚洛伊研究所太平洋岛屿项目主任基恩说，虽然美国在太平洋岛国地区开设了新的大使馆和美国国际开发署办事处，但国会尚未批准这些资金。

《环球时报》：中国与太平洋岛国是南南合作典范

中国《环球时报》报道批评美国在南太试图拉小圈子、造假想，并称与之形成强烈对比的是，中国本着相互尊重、互利共赢的态度，与太平洋岛国加强以“共谋发展”为主题的交往与合作，已成南南合作、互利共赢的典范。

报道列举中国的外交建树，包括自上世纪70年代以来，中国向这些岛国实施近500个项目，帮助建设了道路、桥梁、码头等重要基础设施，为它们培养各类人才约一万人次。报道说，中国已向八个建交岛国派出医疗队，惠及数十万岛国民众。1992年至2021年，中国同建交岛国贸易额年均增长13%，扩大了30多倍。

另据中国外交部2022年发布的“中国—太平洋岛国合作事实清单”，双方建立了经贸联委会、农业部长会议、渔业合作发展论坛等双多边对话机制，太平洋岛国的防务和军队高层还曾多次访华。

尽管如此，去年6月在斐济首都苏瓦举行的中国—太平洋岛国外长会上，中方事前拟定的联合声明并未获通过。据报是因密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛给南太一众邻邦首脑发函，呼吁拒绝中方的草案。努埃洛指拟议的协议旨在“确保中国对其政府的影响”和对关键部门的“经济控制”。

随着美中地缘政治竞争加剧，两强竞逐太平洋影响力的态势肯定升高。中国认定，美国欲与盟友联手谋求对太平洋地区施加更深的军事介入，美国和其盟友则关注，中国借一带一路倡议为关键战略地点的基础设施项目提供资金，以便日后实现军事准入。面对两强外交攻势，位处地缘政治竞争中心的南太岛国力求争取利益最大化，但不要被迫“选边站”，更不希望地缘政治争端导致地区军事化升级，重演二战历史。