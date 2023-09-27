中共中央新一轮巡视反馈：国企金融体育领域存在突出问题

中共中央二十届第一轮巡视反馈工作近日全部完成，在9月19日召开集中反馈会议。反馈严肃指出中国国企、金融、体育领域存在的突出问题。有的落实中共中央决策部署不到位，对肩负的职责使命认识不深刻，履职担当有差距。

根据央视新闻星期二（9月26日）报道，反馈会议传达学习了中共总书记习近平听取中央第一轮巡视情况汇报时的重要讲话精神，通报了巡视发现的共性问题，对抓好巡视整改作出部署。中央书记处书记、中央巡视工作领导小组副组长刘金国出席会议并讲话。

15个中央巡视组9月20日至22日分别向本轮巡视的30家中管企业党组、五家中管金融企业党委和国家体育总局党组进行了“一对一”反馈。根据中央巡视工作安排，各中央巡视组向被巡视党组织主要负责人通报了巡视发现的突出问题，并向领导班子反馈了巡视情况。

反馈指出，近年来，中管企业、金融企业面对复杂严峻的外部环境和疫情冲击影响，经受考验、勇挑重担，在打赢脱贫攻坚战、促进高水平科技自立自强、服务构建新发展格局、推动高质量发展、统筹疫情防控和经济社会发展等方面作出了重要贡献，体育强国建设取得新进展。

反馈也严肃指出了国企、金融、体育领域存在的突出问题。有的落实中共中央决策部署不到位，对肩负的职责使命认识不深刻，履职担当有差距；有的统筹发展和安全不到位，风险意识不强，防控机制不够健全；有的落实管党治党责任不到位，压力传导层层递减，贯彻严的基调不力，“一把手”等关键岗位廉洁风险比较突出，“靠企吃企”问题多发，“四风”问题突出，违反中央八项规定精神问题仍有发生；有的领导班子、干部人才队伍建设存在薄弱环节，基层党组织政治功能有待加强。

反馈要求，被巡视单位要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻习近平听取巡视情况汇报时的重要讲话精神，全面贯彻中共二十大部署，坚持和加强党的领导，牢固树立和践行正确政绩观，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚守职能定位，聚焦主责主业，推动高质量发展。要坚决落实防范化解重大风险政治责任，树牢底线思维、极限思维，全面梳理排查风险隐患，堵漏补缺、化险挽损，切实维护好国家利益。要认真落实全面从严治党“两个责任”，增强对“一把手”监督实效，加大腐败案件查处力度，严肃纠治“四风”问题，深化以案促改、以案促治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。要深入贯彻新时代党的组织路线，切实加强领导班子、干部人才队伍和基层党组织建设。

反馈强调，要在巡视整改上较真碰硬，把严的基调、严的措施、严的氛围传导下去、一贯到底。被巡视党组织要坚决扛起整改政治责任，“一把手”是整改第一责任人，班子其他成员要认真履行“一岗双责”，严格对照反馈意见，建立问题清单、任务清单、责任清单，把巡视发现的问题与主题教育检视问题结合起来，与上次巡视整改不到位的问题结合起来，系统整改、一体整改，以实际行动践行“两个维护”，以整改成效体现忠诚担当。

反馈要求，要压实整改各方责任，促进同向发力推动问题解决。纪检监察机关要加强整改日常监督，聚焦重点问题，盯住具体人、具体事，强化实地检查，掌握真实情况，对敷衍应付、虚假整改的，抓住典型严肃问责。组织部门要结合巡视情况加强调研指导，推动解决领导班子、干部人才队伍和基层党组织建设中存在的突出问题。相关职能部门要综合用好巡视成果，对巡视反映的共性问题和深层次问题加强日常监管，深化重点领域改革，优化政策供给，完善体制机制。巡视机构要加强统筹督促，建立完善整改工作机制，重要情况及时向中共中央报告。

据了解，中共中央巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委国家监委机关、中央组织部等有关方面处理。