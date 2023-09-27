美国以涉及强迫劳动为由制裁三家新疆公司

美国以其商业行为涉及对维吾尔族等少数民族强迫劳动为由，将三家新疆企业纳入禁止进口的制裁名单。

据路透社报道，美国国土安全局星期二（9月26日）在声明中说，将新疆天棉纺织有限责任公司、新疆天山毛纺织有限责任公司和新疆中泰集团有限责任公司列入《防止强迫维吾尔人劳动法》实体名单，使该名单上的实体总数达到27家。

声明说，这三家公司被指认与新疆政府合作，招募、运输、窝藏或使用维吾尔族、哈萨克族、吉尔吉斯族或其他受迫害群体成员，强迫他们劳动。

美国国土安全部部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）在声明中说，美国不能容忍“那些使用强迫劳动、为牟利而践踏个人人权的公司”。

《防止强迫维吾尔人劳动法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）是美国2021年通过、2022年6月开始实施的法规，意在打击强迫劳动。该法规规定禁止在新疆生产或由清单所列公司生产的商品向美国出口，除非进口商能证明这些商品不是用强迫劳动生产的。

根据国土安全部声明，新疆天棉纺织有限责任公司生产纱线和其他纺织产品，新疆中泰集团股份有限公司生产和销售聚氯乙烯（PVC）和其他纺织、化工和建筑材料，新疆天山毛纺织有限公司则销售羊绒和羊毛服装等产品。这三家公司的总部都设在新疆。

美国国土安全部8月1日也以涉嫌参与新疆强迫劳动为由，将储蓄电池开发商骆驼集团、天然色素和香料制造商晨光生物科技集团列入《防止强迫维吾尔人劳动法》实体清单。

以美国为首的西方与中国近几年围绕新疆人权问题展开激烈博弈。西方指责中国在新疆实施“种族灭绝”和“强迫劳动”，并建立“集中营”，监禁上百万维吾尔族等少数民族人口，北京则否认所有相关指控。