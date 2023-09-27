沪深交易所进一步规范股份减持行为

中国沪深交易所星期二(9月26日)发布关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知。其中包括，上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。

根据央视新闻客户端消息，通知内容还包括：控股股东、实际控制人在预先披露减持计划时，应当对是否存在破发、破净或者分红不达标等情形进行判断；不存在有关情形的，可以披露减持计划，并说明具体情况。控股股东、实际控制人预先披露的减持计划中，减持时间区间不得超过三个月。

通知还规定，未预先披露减持计划的，控股股东、实际控制人不得通过沪深交易所集中竞价交易、大宗交易减持股份。

二级市场减持，是指通过沪深交易所集中竞价交易或者大宗交易减持股份。控股股东、实际控制人计划通过大宗交易减持股份的，应当参照交易所相关减持细则规定披露有关信息。

中国证监会8月27日曾出台新规进一步规范股份减持行为，规定上市公司存在跌破发行价、股价跌破净资产值情形，或者最近三年未进行现金分红的，控股股东、实际控制人不得减持本公司股份。

不过9月以来，仍有上市公司顶风减持触碰“红线”。西安西测测试技术股份有限公司9月18日披露了三名合计持股5%以上股东违规减持致歉的公告。 此前，我乐家居、东方时尚两家上市公司也因违规减持被监管层相继重罚。