台媒民调：柯文哲侯友宜旗鼓相当 赖清德仍领先

台湾《联合报》最新民调数据显示，2024台湾总统选举中，赖清德的支持率为30%保持最高，柯文哲侯友宜则均有约20%支持率旗鼓相当。若独立参选人郭台铭入局，对柯文哲选情影响最大。

《联合报》星期三（9月27日）公布，最新民调中民进党籍参选人赖清德支持率为30%，民众党籍参选人柯文哲为21%，国民党籍参选人侯友宜为20%；柯侯两人支持率已在抽样误差范围内。

若鸿海集团创办人郭台铭联署成功，以独立参选人身份入局，则四人的支持率将分别为赖清德28%，柯文哲20%，侯友宜18%，郭台铭10%。

分析显示，郭台铭除了吸引约13%的中立选民支持，也让17%的柯文哲支持者转向，这一比例高于侯、赖支持者各有7%左右会转向的比例，故郭台铭加入战局对柯文哲选情的影响最大。

《联合报》分析过往几次民调数据得出，近五个月来，选情最大变化是侯友宜，其支持率由4月底的29%，逐渐下滑至目前的20%；赖清德支持度则由4月底的27%缓步升到30%；柯文哲变化不大，支持度在22%左右徘徊。同时，观望选民由4月底的22%、5月下旬的27%，增加到此次调查的30%。

分析认为，侯友宜的支持度变化，与国民党支持者和政党中立选民转趋观望有关，流向其他参选人的幅度并不大。其中，国民党支持者挺侯比率由4月底的74%、5月下旬的70%，降至这次调查的61%；政党中立选民挺侯比率也由4月底的22%、5月下旬的15%，降至本次的11%。

赖清德和柯文哲的政党凝聚力则均高于侯友宜，目前分获83%民进党及73%民众党支持者力挺；此外，蓝营支持者有约18%支持柯文哲。

本次民调于9月22日至25日间进行，共访问1082位成年民众，在95%的信心水准下，抽样误差在正负3个百分点以内。