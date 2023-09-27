阿里巴巴拟拆分菜鸟独立上市 已递表港交所

阿里巴巴公告拟拆分旗下物流公司菜鸟独立上市后，菜鸟已向香港交易所提交上市申请。

综合上海证券报和澎湃新闻报道，阿里巴巴星期二（9月26日）发布公告，公司拟通过以菜鸟股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆菜鸟，冲刺全球智慧物流第一股。

根据公告，分拆完成后，阿里巴巴将继续持有菜鸟50%以上股份，菜鸟将仍为阿里巴巴子公司。截至公告发布日，阿里巴巴持有菜鸟约69.54%的股份。

根据港交所官网信息，菜鸟星期一晚间已正式提交上市申请，成为阿里巴巴启动组织变革后，首个正式进入首次公开募股（IPO）进程的业务集团。

招股书称，菜鸟凭借独特的“电商和科技”基因，通过持续的创新重新定义了物流行业标准，在多个业务领域都做到了行业领先。

在财务能力方面，菜鸟2023财年的总收入为778亿元人民币（约145亿新元），近三年的复合增长率达到21%；盈利能力也在持续增强，2023财年经调整的税息折旧及摊销前利润（EBITDA）超过了28亿元人民币。

业务数据方面，招股书称，菜鸟在2023财年运送了超过15亿个跨境电商包裹，服务了超过10万个从事跨境贸易的商家和品牌；在中国国内，菜鸟是领先的电商物流服务商，全球前50强的快消品牌超过半数与菜鸟有长期合作。

资料显示，菜鸟注册成立于2015年5月20日，主要业务包括国际物流、中国国内物流与科技及其他服务。

作为中国科技巨头，阿里巴巴今年3月底宣布启动“1+6+N”组织变革，成立云智能集团、淘天集团、本地生活集团、阿里国际数字商业集团、菜鸟集团、大文娱集团等六大业务集团和多个业务公司，以求增强灵活性，让其核心业务重回增长轨道。